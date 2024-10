Barth Eide om angrepene mot Iran: Ventet at dette skulle skje

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg skal si noe jeg sjelden sier om krigene i Midtøsten: Det kunne vært verre, sier Barth Eide til NRK lørdag morgen.

– Det lå i kortene at Israel kom til å slå tilbake etter Irans angrep på Israel. Dette har vi ventet på. Så har USA og en rekke andre land prøvd å overbevise Israel om at det bør være en begrenset respons. Basert på det vi vet nå, ser det ut som det er det som har skjedd, fortsatte utenriksministeren.

Han sier at det ser ut som angrepene er rettet mot militære mål og at det derfor er tenkelig at Iran avstår fra ytterligere respons mot Israel.

Det gikk av minst fem eksplosjoner i Teheran og den nærliggende byen Karaj i Iran lørdag morgen. Israel har bekreftet at de angrep iranske mål som gjengjeldelse for Irans siste angrep mot Israel 1. oktober.

