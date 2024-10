Hamas-leder i eksil: Vi rekrutterer nye krigere og produserer våpen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Nina Haabeth/NTB

Palestinske Khaled Meshaal, som lever i eksil i Qatar, er sett på som en av de mest fremtredende lederne i Hamas, og en mulig kandidat til å ta over som øverste leder.

Nå sier Meshaal etter et år med krig, der Israel har jevnet store deler av Gaza med jorden og drept mange av bevegelsens soldater og ledere, at «Hamas vil reise seg som en fugl føniks fra asken».

Meshaal påstår i et intervju med Reuters at Hamas også fortsetter å produsere våpen og at de rekrutterer nye krigere.

Kan reise seg igjen

Midtøsten-eksperter mener Meshaal kan ha rett i en del.

– Han har rett i at Hamas består, selv om de er sterkt svekket på Gazastripen, sier Erik Skare, postdoktor og historiker ved Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo til NTB.

Israel har ikke klart å utslette bevegelsen, verken politisk eller sosialt. Også den militære strukturen består. Når israelske bakkestyrker går inn på Gazastripen for å slå til mot Hamas-krigere, og deretter trekker seg ut av områdene, gjenoppstår Hamas raskt, sier Skare. Han påpeker at hamassoldater fortsatt klarer å gjemme seg.

Våpenproduksjon

Også våpenproduksjonen kan Meshaal ha rett i, mener Skare.

– Før krigen brøt ut i fjor, kunne Hamas produsere store deler av sitt våpenarsenal, selv om de ikke var selvforsynte. Det gjorde de fra tunnelnettverket, og vi vet at Israel i liten grad har lyktes i å fjerne tunnelene. Vi kan derfor anta at det er riktig at Hamas fortsatt kan produsere våpen, sier han.

Også programdirektør for Midtøsten og Nord-Afrika for International Crisis Group, Joost R. Hiltermann, mener at Hamas stadig kan sparke fra seg.

– Totalt sett vil jeg si at Hamas fortsatt er i live og at de fortsatt kan yte motstand. Hamas vil trolig komme tilbake på et tidspunkt i Gaza, sier Hiltermann, ifølge Reuters.

Han påpeker at Israel ikke har utarbeidet en plan for Gaza når krigen slutter, og at dette kan bidra til at Hamas klarer å reetablere seg, selv om det ikke blir med samme styrke eller i samme form.

Består av sykluser

Meshaal beskriver konflikten med Israel som en del av en bredere fortelling som spenner over 76 år. Den startet med det palestinerne kaller Nakba, katastrofen, da palestinere ble fordrevet av krigen som fulgte med opprettelsen av Israel i 1948.

– Palestinsk historie består av en rekke sykluser, sier Meshaal i intervjuet med nyhetsbyrået Reuters.

– Vi går gjennom faser der vi mister martyrer, og vi mister deler av våre militære evner, men så stiger den palestinske ånden opp igjen, som Føniks, takket være Gud, sier han.

Nyrekruttering?

Hamas rekrutterer fortsatt unge menn, hevder Meshaal videre, uten å gi noen detaljer.

Skare mener at det siste er vanskelig å fastslå.

– Vi har ingen konkrete måter å måle rekruttering på, bortsett fra å kunne anta at lidelsene palestinerne opplever, vil kunne øke raseriet mot Israel og gi Hamas oppslutning, sier han til NTB.

Skare påpeker at meningsmålinger viser at Hamas har en ganske stabil og noe økende oppslutning etter 7.oktoberangrepet i fjor.

– Men diskusjonen om angrepet var verdt all lidelsen vil nok komme, legger Skare til.

Innflytelsesrik

Meshaal regnes som innflytelsesrik i Hamas fordi han har spilt en avgjørende rolle i dets lederskap i nesten tre tiår.

Mange mener han er kandidat til å erstatte Hamas-leder Ismail Haniyeh, som ble likvidert i Iran tidligere i år. Bak likvidasjonen sto trolig Israel. Skare mener at Meshaal er en av tre kandidater til å bli den nye lederen.

Ingen kommentar

Israels statsminister Benjamin Netanyahus kontor har ikke villet kommentere Meshaals uttalelser, men Israel har tidligere sagt at Hamas ikke lenger eksisterer som en organisert militær struktur.

Rundt 17.000 Hamas-krigere er drept i Gaza, ifølge israelske tjenestemenn.

Meshaal mener at det ikke er noen utsikter til fred så lenge Netanyahus regjering har makten.

– Så lenge den israelske okkupasjonen eksisterer, forblir regionen en tikkende bombe, understreker Meshaal.

Israel på sin side klandrer Hamas, hvis målsetting er å «fjerne staten Israel fra kartet», for å være den som hindrer fred.

Fakta om Khaled Mishaal

Palestinsk aktivist og politiker.

Født på Vestbredden i 1956, men vokste opp i Kuwait, dit familien flyttet etter først å ha rømt til Jordan etter Seksdagerskrigen i 1967.

Har siden levd i eksil i ulike arabiske land, i dag i Qatar.

Som student engasjerte han seg i palestinsk politikk – i opposisjon til Yasser Arafat og hans ledelse av PLO. Han ble medlem av Det muslimske brorskap i 1971.

Leder for Hamas’ politbyrå fra 1996 til 2017.

Meshaal overlevde et israelsk drapsforsøk i 1997 der han ble injisert med gift.

