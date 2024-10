UXA-Seltzer om Trumps baktropp: – En åpenlyst rasistisk bevegelse

---

Hvem: Thomas Seltzer (55).

Hva: Programleder og journalist.

Hvorfor: Tredje sesong med reisedokumentarserien UXA er i gang på NRK TV, hvor Seltzer reiser rundt i sitt gamle hjemland på leting etter håp.

---

Hei! Du sa til oss i november i fjor: «Vinner Donald Trump, er det slutten for reelt demokrati i USA. Republikanerne er ikke lenger et normalt konservativt parti, de er mer en antidemokratisk bevegelse». Har noe endret seg siden da?

– Ja, det har jo nærmest gått troll i ord allerede, i tråd med Project 2025, hvor Coors-familien i Colorado har ledet an fra Reagans tid. Sammen med hjernen bak «reaganismen», den avdøde kristenkonservative Paul Weyrich, som på mange måter er grunnleggeren av det moderne republikanske partiet. Det var han som fant ut at de kunne gjøre abort til en politisk sak. Weyrich mente at det ikke skal være et demokrati, at det ikke er velgerne som skal bestemme hvem som skal styre. Han var en jævlig creepy type og en av de mektigste i bevegelsen de siste 40 årene. Denne gjengen står bak The Heritage Foundation, en såkalt lobbyistisk tenketank med mye oljepenger i ræva.

Da snakker vi om baktroppen?

– Ja, ut fra dette springer det 920 sider lange dokumentet «Mandate for leadership» – det konservative apparatets plan for maktovertakelse og målrettet, permanent nedbygging av demokratiet. Det er folk fra den tidligere Trump-administrasjonen involvert i dette, og det er sterke innslag av udemokratiske, høyrevridde, kristenevangelistiske folk. Dette er gammeltestament-gjengen, der blant annet kvinners rettigheter er sterkt reduserte. Ikke minst er den amerikanske kristenhøyrebevegelsen en helt åpenlyst rasistisk bevegelse, som kjemper innbitt for hvitt herredømme. Trump benekter jo forbindelse til alt dette offentlig, men det finnes opptak av at han står og skryter av det.

Donald Trump har igjen blikket festet mot Det hvite hus i USA. (Brendan McDermid/Reuters)

Nedbygging av demokratiet – i verdens største demokrati?

– I 30 delstater har republikanerne gått til rettssak mot stemmesystemet, i Georgia har Trump-allierte som kontrollerer stemmestyret bestemt at stemmene skal telles for hånd. Det er bare for å lage opprør og det kommer til å bli så dårlig stemning. Å skaffe kontroll kommer foran politikken, som også stilles i skyggen av at Trump denne gangen er mer hevnlysten. Og bare så det er klart: Noen av de smarteste folka i USA er med i Project 2025.

Hvem vinner valget, tror du?

– De har allerede fjernet mange hundre tusen velgere fra valglistene i store vippestater, i hovedsak afroamerikanske og latinamerikanske velgere. Texas ville garantert hatt demokratisk flertall hvis ikke. I flere republikanske stater gjør de alt de kan for å begrense folks muligheter og tilgang til å stemme. Så alle skjønner hvilken vei dette går. Hvis Trump vinner valget, så er det kun på grunn av denne motarbeidelsen av et reelt demokrati.

Hva blir konsekvensene hvis Trump vinner?

– Vel, Trump leverer jo ikke det han skal til amerikanske velgere. Helsepakka kom ikke da han sist regjerte, og han mistet 180.000 fabrikkjobber. Han viste seg å være en bløff når det gjelder politisk gjennomføring. Apparatet bak Trump vil legge ned det som tilsvarer Økokrim og Finanstilsynet her hjemme, i tillegg til at de er hardbarka klimafornektere. Da blir det ikke bedre for folk flest. Trump økte statsgjelda med 25 prosent da han sist styrte, samtidig som de 400 rikestes totale formue økte med 78 prosent i løpet av fire år med Trump. Det er spektakulært. Norske folk som går rundt med MAGA-caps, tar veldig feil.

Hva har vi å frykte sikkerhetspolitisk med Trump ved roret?

– Med erklæringen på sosiale medier; «I hate Taylor Swift» – med seks utropstegn bak – og et team rundt seg som ikke ønsker at mikrofonen hans er skrudd på under debatter, viser Trump at han ikke er skikket til å være president. Han er fullstendig uegnet til å deale med internasjonale spenninger.

Du har reist USA rundt i flere sesonger nå – hva mener du er den viktigste årsaken til at så mange ønsker Trump som president?

– Ting har gått trått der borte. Joe Biden har gjort en del bra, men er dårlig til å reklamere for det. I tillegg har Trump sabotert, han er en støymaskin som lurer folk.

Les også: Ser på Obama som «hemmelig våpen» mot Trump

Hva har du lært mest av denne UXA-sesongen? Hva har gjort størst inntrykk?

– Kanskje det at grasrotas sunne fornuft har holdt seg ganske bra, til tross for alt tullet og polariseringen.

I denne spalta må vi også over til noe helt annet: Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Ikke bok, men manuset til filmen «Mad Max 2» er veldig fascinerende. Det er egentlig en western.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å være sammen med kone og barn.

Thomas Seltzer har hatt stor suksess med dokumentarserien UXA på NRK. Der har 54-åringen, som selv har amerikanske røtter, forsøkt å gi svar på hva som egentlig har skjedd med den amerikanske drømmen. Her avbildet i Florida i den nyeste sesongen av UXA. (Thomas Søbstad/NRK)

Hvem var barndomshelten din?

– Evel Knievel, som var en amerikansk motorsykkel-stuntmann.

Hvilket valg skulle du gjerne tatt om igjen?

– Jeg kommer ikke på noe.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Jeg kan gjerne demonstrere for blandingsøkonomi etter nordisk modell. Det gir et bedre samfunn enn alternativene.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det måtte blitt kona, det da, vet du. Det hadde vært koselig. Men jeg må avslutte der. Jeg står her med 2-åringen, som prøver å skremme meg. Hun har på sånn hvit hockeymaske lik den Jason Voorhees har på seg i «Fredag den 13.»-filmene.

Les også: Trump vil ha hevn: – En fare hvis USA slutter å fungere som en rettsstat (+)

Les også: Kritiserer regjeringen: – Minner meg om det Trump gjorde (+)

Les også: Dette betyr statsbudsjettet for lommeboka di