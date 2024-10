Ungarn prøver igjen å blokkere for EU-støtte til Ukraina

For knapt tre uker siden lovte EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen nye 35 milliarder euro i støtte til Ukraina.

Pengene skal gis som lån, med avkastningen fra fryste russiske midler som sikkerhet.

De 35 milliardene er EUs andel av en pakke på om lag 45 milliarder euro til Ukraina som G7-landene er blitt enige om.

På bakbeina

Store deler av pakken trengs det bare vanlig flertall for, noe det ser ut til å være. Dermed kan EU kanskje allerede i oktober si ja til hoveddelene av forslaget, skriver det svenske nyhetsbyrået TT.

Men Ungarn stiller seg på bakbeina for forslaget om at de russiske midlene skal fryses for tre år av gangen, ikke bare et halvår som i dag. Et vedtak her krever enstemmighet.

Tre år vil gi en langsiktighet som blant annet USA krever for å bidra med midler.

– Det finnes en risiko for at om vi ikke forlenger frysningstiden, og USA stiller seg utenfor, så blir det kanskje EU som må skyte inn mer penger. Det burde også Ungarn tenke på, påpeker den svenske finansministeren Elisabeth Svantesson overfor TT.

– Bedrøvelig

Hun mener Ungarns holdning er bedrøvelig. Ungarn har for tiden formannskapet i EU.

– Det er veldig problematisk at de gjør dette. De viser ikke ansvarlighet og håndterer ikke situasjonen slik et formannskap bør gjøre, sier Svantesson.

