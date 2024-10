Netanyahu hevder Israel har drept Hizbollah-lederens arvtaker

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nasrallah hadde ikke utnevnt en arvtaker da han ble drept i et israelsk luftangrep i Beirut, men det har vært rykter om at hans nevø Hashem Safieddine var tenkt å ta over som leder i militsgruppa.

Det amerikanske nyhetsnettstedet Axios har tidligere vist til tre ikke navngitte kilder som har uttalt at Safieddine er drept i et angrep i Beirut. Hizbollah sagt at de har mistet kontakten med Nasrallahs nevø etter angrepet.

