FN-kritikk av Israel: Sivile tapstall i Libanon uakseptable

– Alle parter må hele tiden gjøre sitt ytterste for å beskytte sivilpersoner og sivil infrastruktur. De må forsikre seg om at sivile aldri blir utsatt for skade, sa Dujarric under et pressemøte.

FN fordømte fredag også det som blir omtalt som et «ulovlig flyangrep» mot en flyktningleir på Vestbredden dagen før, der det ifølge palestinske helsemyndigheter ble drept 18 personer.

– Angrepet føyer seg inn i et urovekkende mønster av ulovlige operasjoner fra det israelske forsvaret IDF mot mål på Vestbredden. Dette har påført palestinere store skader og utsatt bygninger og infrastruktur for omfattende ødeleggelser, heter det i en FN-uttalelse.

Israel hevder en Hamas-leder ble drept i angrepet, som var rettet mot Tulkarm på den okkuperte Vestbredden.

