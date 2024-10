Hun gir Harris hjelp mot Trump i helt spesiell by

Den tidligere Republikanske kongressrepresentanten Liz Cheney opplyste nylig at hun skal stemme på Kamala Harris ved presidentvalget 5. november.

Torsdag stiller hun opp for visepresident Harris under et møte i Ripon. Den vesle byen, som ligger i vippestaten Wisconsin i USA, er kjent som fødestedet til Det republikanske partiet.

«I et forsøk på å appellere til moderate velgere hos Republikanerne, og til uavhengige velgere, ventes det at Kamala Harris kommer til å rose Cheney for Cheneys patriotisme, og for at hun setter landet foran partiet», skriver storavisen The Guardian. Også Politico har omtalt saken.

Republikanernes Donald Trump og Demokratenes Kamala Harris kjemper om å bli USAs neste president. (SAUL LOEB/AFP)

Vippestatene i USA

Wisconsin er en av tre svært viktige såkalte vippestater i det gamle rustbeltet i USA. De amerikanske vippestatene er delstater der Republikanerne og Demokratene ligger forholdsvis jevnt, og der de gjerne «bytter på» å trekke det lengste strået i presidentvalgene.

I 2024 pekes Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, Arizona, Nevada og North Carolina ut som vippestater. Ekspertene mener Pennsylvania er den aller viktigste å vinne.

Kanskje kan Cheney bidra til at Harris vipper noen av de viktige vippestat-velgerne til sin side.

Cheney og Trump har hatt et iskaldt forhold i lang tid. På et møte på Duke-universitetet i North Carolina i september sa Cheney at hun støtter Harris fordi Donald Trump er en fare for landet.

– Som konservativ og en som tror på grunnloven, har jeg tenkt grundig over dette. På grunn av faren som Donald Trump representerer, lar jeg ikke bare være å stemme på Trump, men jeg skal stemme på Kamala Harris, sa hun, ifølge NTB.

Liz Cheney og Kamala Harris skal møtes i dette historiske skolebygget i byen Ripon i Wisconsin. (KAMIL KRZACZYNSKI/AFP)

Les også: Donald Trump klarte ikke dy seg. Dét kan koste ham dyrt (+)

Donald Trump avfeier betydningen

Cheney støttet riksrettssaken mot Trump for hans rolle under stormingen av Kongressen 6. januar 2020, og hun var viseleder i kongresskomiteen som gransket angrepet.

På grunn av hennes rolle i riksrettssaken støttet Trump en motkandidat mot henne i primærvalget i Wyoming, og hun tapte plassen sin i Kongressen.

Cheney, som er datter av tidligere visepresident Dick Cheney, er en av de krasseste republikanske kritikerne av Trump. Også faren Dick støtter Kamala Harris. Donald Trump har avfeid støtten fra Cheney-duoen som «ubetydelig», ifølge Politico.

Les også: Nå vil Harris snakke til velgernes lommebok: – Det er på tide (+)

Les også: Visepresidentdebatten: – Terningkast 6 til J.D. Vance

Les også: Donald Trump: – Vinner vi her, så vinner vi hele greia (+)