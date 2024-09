SpaceX’ «drage» til unnsetning i verdensrommet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Etter planen skulle de to astronautene Suni Williams og Butch Wilmore kun oppholde seg på romstasjonen i åtte dager. Romkapselen de skulle ta seg tilbake til jorden i, kjent som «Starliner» produsert av selskapet flyselskapet Boeing, opplevde imidlertid problemer. Nasa bestemte seg til slutt for at det ikke var trygt nok å returnere i Boeings fartøy. Dette melder blant andre CNN.

Det ble før deres hjemtur kjent at romfartøyet opplevde en lekkasje av helium, samt problemer med 5 av 28 thrustere, små rakettmotorer som finmanøvrerer fartøyets bevegelser i verdensrommet, skriver The Economist.

«Starliner» returnerte trygt til jorda i starten av september uten mannskap ombord, antakeligvis til lettede sukk fra Boeings investorer.

Å returnere fra romstasjonen er nemlig en kostbar og nøye planlagt prosess. Williams og Wilmore er ikke alene på romstasjonen, men planene for retur til jorden i forbindelse med andre oppdrag har allerede lenge vært «fullbooket».

Nå har imidlertid Elon Musks selskap SpaceX kommet til unnsetning, i samarbeid med Nasa. Natt til mandag la romfartøyet «Dragon» til den internasjonale romstasjonen, og ble godt mottatt av mannskapet der.

Oppdraget blir kalt «Crew-9».

«Dragon» har normalt et mannskap på fire, men kan romme opp til sju. I dette tilfellet var det kun den amerikanske astronauten Nick Hague og den russiske kosmonauten Aleksander Gorbunov om bord, da to av plassene er reservert for Williams og Wilmore.

Hague og Gorbunov ble mottatt med en velkomstseremoni i labratoriefløyen av romstasjonen, ifølge CNN.

SpaceX Stuck Astronauts Astronauten Nick Hague flyr ombord den internasjonale romstasjonen mandag norsk tid. Bjella på venstre hånd er det tradisjon for å ringe i hver gang nye astronauter og kosmonauter ankommer og forlater romstasjonen. (NASA via AP/AP)

Space Crew-9 Mission Launches From Kennedy Space Center Kosmonaut Aleksandr Gorbunov (til venstre) og NASAs astronaut Nick Hague før avreise fra jorden søndag. (MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO/AFP)

Langt opphold

Williams og Wilmore har vært på den internasjonale romstasjonen siden 6. juni. De tok seg til romstasjonen om bord Boeings «Starliner», i det som var romfartøyets aller første ferd til romstasjonen.

Planen var å være om bord på romstasjonen i kun åtte dager.

Til tross for at SpaceX’ «Dragon» har kommet astronautene til unnsetning, kommer de ikke til å returnere til jorda før i februar neste år. Dette fordi Williams og Wilmore er nødt til å ta seg av oppgavene som det opprinnelige mannskapet fra SpaceX skulle ta seg av på romstasjonen.

Begge to har vært på flere oppdrag ved romstasjonen tidligere, og har ifølge CNN ikke hatt noen innvendinger mot å bli en stund til.

– Å være i et miljø uten tyngdekraft er mitt «happy place», skal Williams ha sagt.

SpaceX Stuck Astronauts Astronautene på romstasjonen poserer for kamera etter ankomst. I midten i blått er nyankomne amerikanske Nick Hague og russiske Alexandr Gorbunov. Ytterst til venstre og ytterst til høyre er de romfaste astronautene Butch Wilmore og Suni Williams. Bak dem i sort fra venstre står Nasas Jeanette Epps, russiske Alexander Grebenkin, Nasas Mike Barratt og Matthew Dominick. Bak dem i rødt fra høyre står russiske Ivan Vagner, Nasas Don Pettit og russiske Alexei Ovchinin. (NASA via AP/AP)

Solid fartstid

«Dragon» har på sin side en langt mer etablert brukshistorie.

Romfartøyet skrev historie allerede i 2012, da Nasa-astronauten Don Pettit, som for øyeblikket også befinner seg på romstasjonen, hanket det inn med den canadiske robot-armen «Canadarm2», hvor det så koblet seg til romstasjonen. Dette var første gang et privat selskap har besøkt den internasjonale romstasjonen.

Romfartøy av den samme typen har blitt skutt opp i verdensrommet 48 ganger tidligere. 42 av gangene skal det ha lagt til ved romstasjonen, ifølge SpaceX.

SpaceX Stuck Astronauts SpaceX' «Dragon» gjør seg klar for å koble til den internasjonale romstasjonen, sett fra romstasjonen. (NASA via AP/AP)

Men heller ikke denne gangen gikk alt knirkefritt.

På X, tidligere kjent som Twitter, skriver SpaceX at de opplevde problemer under den såkalte separasjonsfasen.

– Etter dagens suksessfulle oppskytning av Crew-9, ble Falcon 9 deponert trygt i havet som planlagt, men opplevde en ikke-nominell forbrenning i andre fase. Som følge av dette landet raketten i havet, men utenfor sitt angitte område. Vi vil fortsette å skyte opp raketter etter vi har fått bedre forståelse for årsaken til dette, skriver SpaceX.

Falcon 9 er raketten romfartøyet «Dragon» skytes opp med. En utskyting av et romfartøy til verdensrommet består av en rekke trinn. I dette tilfellet opplevde raketten problemer idet den var på vei tilbake fra verdensrommet.

Politikk i verdensrommet

At den russiske kosmonauten Aleksander Gorbunov er med på oppdraget, vitner om at politikk settes noe til side i verdensrommet. Samarbeidet mellom USA og Russlands romfartsorganisasjoner Nasa og Roskosmos pågår fremdeles, til tross for store uenigheter på jorda.

Det har lenge vært vanlig for amerikanske astronauter å returnere til jorda i russiske Soyuz-fartøy. Senest forrige uke satt den amerikanske astronauten Tracy Dyson på med russerne tilbake i et Soyuz-fartøy, etter å ha oppholdt seg på romstasjonen i seks måneder, ifølge AP News.

Allikevel ble det store oppslag verden rundt da russiske kosmonauter i juli 2022 poserte på den internasjonale romstasjonen med flagget til den såkalte folkerepublikken Luhansk i okkuperte Ukraina.

De russiske kosmonautene Oleg Artemyev, Denis Matveyev og Sergei Korsakov poserer med flagget til den såkalte folkerepublikken Luhansk i okkuperte Ukraina på den internasjonale romstasjonen. (HANDOUT/AFP)

Ifølge Houston Chronicle skal de to romfaste astronautene Williams og Wilmore få lov til å stemme i det amerikanske valget, som finner sted i november, fra verdensrommet. Avisen skriver at Wilmore under en pressekonferanse fra romstasjonen sa han har sendt en forespørsel om å få tilsendt en digital valgseddel til romstasjonen.

– Jeg sendte ned en forespørsel tidligere i dag faktisk, og de bør ankomme om et par uker. Det er veldig viktig at vi oppfyller våre plikter som borgere og deltar i valget, og Nasa gjør det heldigvis lett for oss å gjøre det.

Williams skal ha sagt seg enig.

– Å stemme er en viktig plikt vi har som borgere.

