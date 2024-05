Sanna Marin med Putin-advarsel: – Et signal han er nødt til å få

Marin, som var finnenes statsminister i perioden 2019 til 2023, har en rekke ganger gått hardt ut mot Russland og Vladimir Putin etter at fullskala-invasjonen av Ukraina startet i 2022.

Nå jobber Marin blant annet for organisasjonen Tony Blair Institute for Global Change. Nylig gjestet hun sikkerhetskonferansen Impact’24 i polske Poznan.

– Vi er nødt til å sende Vladimir Putin et tydelig signal om at uansett hva, så kommer Ukraina til å bli EU- og Nato-medlem, sa Marin der, ifølge den finske kringkasteren Yle.

– Moldova og land på Balkan kan stå for tur

Finnen mener Vesten ikke kan la Ukraina tape og Putin vinne krigen. Da vil situasjonen forverres ytterligere, hevder Marin, og føre til ytterligere russisk aggresjon.

Vinner Russland, vil det føre til krig i tiår framover, spår hun.

– Moldova og land på Balkan kan stå for tur hvis Russland vinner i Ukraina, sier 38-åringen, som ble verdens yngste statsminister da hun tiltrådte i 2019.

Budskapet følger i samme spor som da Marin gjestet Oslo i januar.

– Hvis Russland ikke taper, sender det et signal til andre autoritære regimer. Et signal om at dette (krigen, journ.anm.) lønner seg, og at man kan vinne noe selv om man har verdens øyne på seg, sa hun fra scenen på Rockefeller.

– Vi må vise styrke mot land som Russland. Vi må vise at man ikke kan oppføre seg slik, at man ikke kan vinne på det. Vi må vise at hvis man gjør det, så taper man. Vi må vise at vi er sterke i forsvaret av våre verdier, la 38-åringen til.

– Skal man sitte passivt og se på at krigen i Ukraina «går over»?

Natos visegeneralsekretær Mircea Geoana gjentok nylig alliansens budskap om at Ukraina før eller senere vil bli innlemmet.

– «Det handler ikke om hvis, men når» er budskapet fra Nato. Jens Stoltenberg har jo selv uttrykt dette, og det er vedtatt av alliansen. Men så er det dette med «når», da, sa Nato-ekspert Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) til Dagsavisen om Geoanas utspill.

Nupi-forsker Friis trakk fram det han mener er et viktig spørsmål for Nato nå:

– Skal man sitte passivt og se på at krigen i Ukraina «går over» fordi man ikke vil ha land i krig med i Nato? Eller skal man allerede nå gjøre mer med integrasjonen av Ukraina mens krigen fortsatt pågår, sa han.

Fakta om Sanna Marin

Sanna Marin (født 16. november 1985) er en finsk politiker fra Socialdemokratiska Parti (SDP). Hun var statsminister i Finland fra 2019 til 2023 og partileder i samme periode.

Marin er født i Helsingfors i Finland og vokste opp i Birkala. Hun har mastergrad i forvaltning fra universitetet i Tampere (Tammerfors) i 2017.

Finnen begynte med politikk i 2006, og ble i 2012 valgt inn i kommunestyret i Tampere for SDP. Hun var bystyreleder i Tampere i 2013-2017, og ble valgt inn som kommunestyrerepresentant fram til 2021. Marin ble valgt inn i den finske riksdagen i 2015 og ble første nestleder i partiet i 2017. Hun ble utnevnt til kommunikasjonsminister i Antti Rinnes regjering i 2019.

Partiet valgte Marin som ny statsminister da partileder og statsminister Rinne trakk seg i desember 2019. Marin var 34 år da hun tiltrådte.

(Kilde: Store norske leksikon)

