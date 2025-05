Hundrevis protesterte mot skolenedleggelse

Nærskoler over hele landet opplever å bli lagt ned, og den prosentvise nedgangen i antall skoler har vært høyest i Finnmark, Innlandet og Nordland. Til tross for høylytte protester fra fagpersoner, foreldre og elever fortsetter prosessen.

– Skolen betyr mye. Skolen betyr læring. Og man finner mange venner der. Legger de ned skolen, får vi mye lengre skolevei, sier Saad (9), som i dag er elev på Trosterud skole. Som ungdomsskoleelev skal han gå på Haugerud sammen med medelevene sine.

Men slik blir det kanskje ikke. For hvis Trosterud legges ned, spres elevene rundt på andre barneskoler og årskullene blir splittet opp. Samtidig foreslås det å bygge ut Haugerud ungdomsskole og doble elevkapasiteten der.

Det kan få store konsekvenser, ikke bare for elevene, men for hele samfunnsstrukturen på Trosterud og Haugerud.

Store ringvirkninger

Saads skole er en av fem barneskoler i Oslo som Utdanningsetaten vil legge ned. I dag er 405 elever fordelt på 1.–7. trinn, og den 1. mai sto elevene herfra i timevis på parole for skolen sin.

Onsdag kveld arrangerte FAU ved begge skolene protestkveld på Haugerud ungdomsskole.

Mammaen til Saad, Shamaila Andlleeb, er selv oppvokst på Trosterud, og har gått på de samme skolene.

– Jeg er enig med Saad. Jeg er oppvokst her og har selv gått på Trosterud skole som barn sammen med søsknene mine. Vi har lekt i områdene her, og det har alltid føltes trygt. Og plutselig skal det ikke være det samme trygge miljøet, det skal endres, sier hun.

Om Trosterud blir nedlagt, flyttes elevene til Tveita og Lutvann skole. Som en konsekvens må elever ved Lutvann skole i sin tur flyttes til Skjønhaug skole for å gjøre plass til Tveita-elevene.

---

Skolenedleggelser

Det er 376 færre grunnskoler i dag, sammenlignet med for 15 år siden.

Antall nedlagte og nye skoler var lavere sist år enn snittet de siste 15 årene.

Det er særlig små skoler som legges ned.

Små og usentrale kommuner berøres særlig av skolenedleggelser.

Den prosentvise nedgangen i antall skoler har vært høyest i Finnmark, Innlandet og Nordland.

Årlig opprettes det færre private grunnskoler nå sammenlignet med på 2010-tallet.

642 av skolene som eksisterte i skoleåret 2009–10 er nå lagt ned.

Kilde: Utdanningsdirektoratet

---

Demonstrasjon for Trosterud Flere hundre personer møtte opp og gikk i demonstrasjonstog for å få bevare Trosterud og Haugerud skole.

Mange faktorer i spill

Samtidig skal altså Haugerud ungdomsskole bygges ut og pusses opp, slik at de nesten dobler elevantallet. De skal ta imot elever fra Lindeberg.

– De foreslår å fjerne barneskolen og bygge en kjempestor ungdomsskole i et levekårsutsatt område der det jobbes knallhardt mot utenforskap og ungdomskriminalitet, sier FAU-leder ved Trosterud skole, Helén Meisingset, til Dagsavisen.

– Vi ser på det som ødeleggende, og det sparker beina under arbeidet vi har gjort her med å snu utviklingen.

Hun er redd for konsekvensene av å endre på de strukturene som holder lokalsamfunnet sammen, og gir barn og ungdom en trygg og sunn oppvekst.

– Endrer de på skolene i vårt område, endrer de også på den samfunnsstrukturen som er her. Det handler om mye mer enn en barneskole. Det er mange andre faktorer i spill.

Appellene og talene inne i samlingssalen på Haugerud forteller om dette samholdet, et trygt miljø i et område av Oslo som er sårbart for gjengdannelser og ungdomskriminalitet.

De forteller at skolen er det som holder alt sammen, i et samfunn av mange etnisiteter og trossamfunn, kirker, moskeer, foreninger og fritidstilbud.

Dansegruppa holdt stemningen oppe mellom appellene. (Gry Catinka Wold)

Topp ti i landet

Og ikke minst trekkes kvaliteten på undervisningen fram. For det er ikke bare Saad som synes undervisningen er bra. I 2023 og 2024 lå 5.–7. trinn ved Torsterud skole i topp ti på en rangering over samtlige Oslo-skoler.

Ekstra sårt blir det når lokalsamfunnet i fem år har ventet på at de skulle få ny skole – for bygging av ny barneskole på Trosterud inngår i områdeløftet vedtatt av et enstemmig bystyre i 2019.

Naila (13), Saad (9), mamma Shamaila, Annaya (11) og Katija (13) var med og protesterte mot nedleggelse av Trosterud barneskole og ombygging av Haugerud ungdomsskole. – Vi håper de ombestemmer seg, sier Naila. (Gry Catinka Wold)

Når skolen likevel vurderes nedlagt nå, er årsaken mindre barnekull og dårligere kommuneøkonomi, skriver avisa Groruddalen.

– Felles for Trosterud, Nordpolen og Møllergata skoler er at de ligger i områder med mye ledig kapasitet. Møllergata, Sørkedalen og Maridalen skoler har lave elevtall, er Utdanningsetatens forklaring bak forslaget.

Ungdomsskolen på Haugerud foreslås bygget med åtte paralleller for å samle elever og bidra til områdeutviklingen.

– Ungdomsskolekapasiteten i området vil bli ivaretatt med ny skole på Haugerud. Ved å gjøre disse endringene vil det også være mulig å etablere ekstra fasiliteter som kultursal og idrettsanlegg, sier Marte Gerhardsen, direktør i Utdanningsetaten, til avisa.

Forslagene er ute på høring, med frist 14. mai.

Skole, skoleelever, utenforskap Foreldre og elever frykter skolemiljø, oppvekst og levekår rammes dersom det blir gjort om på skolestrukturen i lokalsamfunnet. Det kan igjen føre til utenforskap, gjengdannelse og ungdomskriminalitet. (Gorm Kallestad/NTB)

Frykter utenforskap

Trosterud skole scorer ikke bare bra på undervisningsmålene, som nevnt opplever elevene her liten grad av mobbing. Et av poengene som kom fra talerstolen, var at man ikke vil spare noe i lengden på å legge ned Trosterud skole, hvis det fører til et dårligere miljø for elevene.

Skolen er limet i nærmiljøet, sier flere.

– Delbydel Trosterud scorer lavt på alle levekårsindikatorer som inntekt, sysselsettingsgrad, utdanning og trangboddhet, sier FAU-leder ved Haugerud, Eva Sjue.

– I vårt område er det mange ressurssterke ungdommer, men i levekårsutsatte områder er det også sårbar ungdom. Mange bor i trange leiligheter og henger rundt uten å ha steder å være. Ungdom som ikke finner sin plass, som ikke opplever mestring eller tilhørighet, er utsatt for ikke bare ungdomskriminalitet og gjengdannelser, men også utenforskap.

– Utenforskap koster samfunnet 73 milliarder per år. Skal vi spare noen milliarder i året nå, for å tape 73 milliarder per år i fremtiden? spurte Sjue retorisk.

Hun trakk også fram at barna holdt appell for skolen sin på Youngstorget 1. mai.

– De sto der i timevis, og kjempet for skolen sin. De har lært seg hva demokrati er, og vi kan ikke svikte dem nå.

Lokal ildsjel og styreleder i Haugerud IF Dag Endal og Helén Meisingset kjemper sammen for landsbyen sin. (Gry Catinka Wold)

Kan gå i oppløsning

Onsdag koker det i samlingshallen på Haugerud, ikke bare av følelser, men også bokstavelig talt, da hallen ikke har noen fungerende ventilasjon og det var mer enn 500 oppmøtte. At skolen er i forfall, er det liten tvil om. Men lokalsamfunnet og miljøet i bydelen er absolutt ikke det, skal man dømme ut fra kveldens oppmøte og engasjement.

– Det var helt overveldende, sier Helén Meisingset til Dagsavisen.

– Å se hele området stille opp, i alle aldre. De kom, fra de aller minste til seniorer som ikke har hatt barn eller barnebarn i skolealder på mange år. Denne saken berører alle, vi ser at den truer landsbyen vår, ikke bare barnas skoleplasser.

På Trosterud og Haugerud er rundt åtte av ti barn engasjert enten i kulturaktiviteter eller idrett.

– At vi kaller det for landsbyen vår, er i samband med satsingsområdet «Den gode landsbyen på Haugerud og Trosterud», som startet for flere år siden etter et initiativ fra Haugerud IF, som ble tatt videre som et prosjekt gjennom områdeløftet – etter tanken om at det krever en hel landsby for å oppdra et barn.

I sin appell forteller Meisingset at barneskolen er der alle blir kjent, og det er den som gjør at hun tør gå bort til en ungdom som kanskje er på vei til å gjøre noe dumt en kveld, og snakke med han.

– At jeg tør å snakke med han, rettlede, veilede, er fordi jeg ble kjent med han da han var sju år. Når han er 16, er det for sent! Det er helt avgjørende at vi knytter bånd tidlig. Det handler om forebygging.

– Hva skjer hvis man endrer på disse strukturene?

– Jeg er redd systemet blir rasert om de tukler med det. Jeg er redd for ringvirkningene det får, og at alt dette går i oppløsning, sier Meisingset.

– Det føles så uforståelig, at man ikke ser at dette sparer penger på sikt, og at ved å innføre disse endringene vil kostnadene på lengre sikt bli kjempestore.

Ennå er det ikke bestemt om forslaget blir vedtatt.

– Hva gjør du da Saad, om skolen ikke blir lagt ned likevel?

– Da blir jeg glad! Jeg kommer til å danse hjemme!