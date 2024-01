Sanna Marin tordner: – Putin må ikke få redde ansikt

Under sitt besøk i Oslo tidligere i januar trakk Marin fram hvor viktig hun mener det er at Ukraina vinner krigen, og at Russland taper. Putin og Kreml gikk til fullskala invasjon av nabolandet 24. februar 2022.

– Russland må ikke få «en fin exit» på krigen. Hvis Russland ikke taper, sender det et signal til andre autoritære regimer. Et signal om at dette (krigen, journ.anm.) lønner seg, og at man kan vinne noe selv om man har verdens øyne på seg, sa Marin fra scenen på Rockefeller.

Russlands president Vladimir Putin får igjen det glatte lag av Marin. (Grigory Sysoyev/AP)

Marin: – Da er ingen trygge

I et intervju med magasinet Elle går hun hardt ut mot Russlands president. Også svensk Yle har omtalt saken.

– Personlig mener jeg at Putin ikke bør få en løsning som redder ansikt. Jeg mener vi bør bli kvitt Putin, sier hun, og frambringer et lignende budskap som det hun hadde i Oslo.

– Ingen er trygge hvis et autoritært regime føler at det kan oppføre seg slik. Hvis det føler at det kan invadere et annet land.

Marin mener derfor det er utrolig viktig at Vesten viser mot og styrke i sin støtte til ukrainerne.

– Det er så viktig å sikre at Ukraina vinner krigen. Dette er ikke en sak som bare handler om Ukraina eller Europa. Det handler om hele den demokratiske verden, sier 38-åringen.

Sanna Marin var finsk statsminister i perioden 2019-2023. Hun jobber nå for organisasjonen Tony Blair Institute for Global Change. (Jørn H. Skjærpe)

[ Putin advarer om problemer med Finland som følge av Nato-medlemskapet ]

Mener Vesten ikke har gjort nok for Ukraina

Sanna Marin ble finsk statsminister i desember 2019. Hun ble da, i en alder av 34 år, den yngste statsministeren i Norden noen gang, og den yngste sittende statsministeren i verden.

Marin var statsminister fram til desember 2023. Nå jobber hun blant annet for organisasjonen Tony Blair Institute for Global Change.

I panelet med Marin på Rockefeller nylig satt også Stian Jenssen, stabssjef for Natos generalsekretær Jens Stoltenberg. Marin var full av lovord om samarbeidet med Stoltenberg i hennes tid som statsminister, men oppfordret samtidig Nato og medlemslandene til å gjøre mer for Ukraina.

– Vesten har ikke gjort nok. Vi har ikke gitt nok militær støtte, og støtten har ikke kommet raskt nok til Ukraina. Mange har dødd i denne krigen. Nå må vi våkne opp og se realitetene. Hvis krigen får fortsette, vil det ikke bare koste mange flere liv. Det vil også svekke muligheten for en varig fred, sa finnen.

[ Atomvåpen-beskjed fra russisk minister: – Veldig viktig ]

Putins frihetspåstand

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sa tidligere denne uken at Russland alltid er klar for fredsforhandlinger, men at fredsplanene som så langt er lagt fram av Ukraina og deres vestlige «herrer», bare tjener til å dekke over en fortsettelse av krigen.

– Alle disse formlene er en blindvei, og jo før Washington, London, Brussel og Paris forstår det, desto bedre er det for Ukraina og Vesten, sa han.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov fyrte igjen løs mot Vesten denne uken. (EDUARDO MUNOZ/Reuters)

I en tale i slutten av november gikk Putin til frontalangrep på sine kritikere.

– Vi forsvarer sikkerheten til vårt folk. Vi forsvarer vår rett til å være Russland – en sterk, uavhengig makt, sa Putin, ifølge nyhetsbyrået AP. Han la til at USA og dets allierte prøver å «stykke opp og rane» Russland.

– Vi kjemper nå for friheten. Ikke bare for Russlands frihet, men for hele verden, sa Putin videre.

I desember uttalte presidenten at Finlands ferske Nato-medlemskap ikke var et smart trekk av finnene og daværende statsminister Marin.

– Da Vesten dro Finland inn i Nato var alle tvister vi hadde med dem for lengst løst. Det var ingen problemer, men det blir det nå, sier Putin i et TV-intervju.

Les også: Lavrovs kraftsalve mot USA: – Alt startet med Bush

Les også: Tordner mot Putins «galskap»: – Flere kriger i horisonten

---

Fakta om Sanna Marin

Sanna Marin (født 16. november 1985) er en finsk politiker fra Socialdemokratiska Parti (SDP). Hun var statsminister i Finland fra 2019 til 2023 og partileder i samme periode.

Marin er født i Helsingfors i Finland og vokste opp i Birkala. Hun har mastergrad i forvaltning fra universitetet i Tampere (Tammerfors) i 2017.

Finnen begynte med politikk i 2006, og ble i 2012 valgt inn i kommunestyret i Tampere for SDP. Hun var bystyreleder i Tampere i 2013-2017, og ble valgt inn som kommunestyrerepresentant fram til 2021. Marin ble valgt inn i den finske riksdagen i 2015 og ble første nestleder i partiet i 2017. Hun ble utnevnt til kommunikasjonsminister i Antti Rinnes regjering i 2019.

Partiet valgte Marin som ny statsminister da partileder og statsminister Rinne trakk seg i desember 2019. Marin var 34 år da hun tiltrådte.

Kilde: Store norske leksikon

---

[ Tidligere Nato-sjef om Putins krig: – En veldig farlig tid ]

[ Slik føres russernes propagandakrig mot Vesten (+) ]

[ Advarer mot Putin: – Russland stopper ikke med Ukraina ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen