FBI: Mislykket iransk forsøk på å gi Biden-valgkampen Trump-info

– Videre har iranske ondsinnede nettaktører siden juni fortsatt sine forsøk på å sende stjålet, ikke-offentlig materiale knyttet til tidligere president Trumps kampanje til amerikanske medieorganisasjoner, heter det i en uttalelse onsdag.

Uttalelsen er signert FBI, kontoret til direktøren for nasjonal etterretning (ODNI) og Infrastructure Security Agency (CISA).

Les også: Ekspert avfeier påstand om Donald Trump: – Det tror jeg ikke på (+)

Ingen skal ha svart

Det er ifølge tjenestepersoner ikke bevis for at noen av mottakerne svarte på henvendelsene, noe som hindret informasjonen å komme ut.

Iran har nektet for forsøkene på å påvirke det amerikanske valget. Irans faste delegasjon til FN i New York kaller de nyeste anklagene for «fundamentalt ubegrunnede og fullstendig uakseptable.»

– Iran har verken motiv for eller til hensikt å blande seg inn i det amerikanske valget, lyder det i en uttalelse.

I august anklaget USA Iran for å ha satt i verk cyberoperasjoner mot valgkampene til begge presidentkandidatene, med mål om skape politisk splid.

Les også: Vinner Trump eller Harris? Han knuser tall for å gi deg svaret (+)

Harris-talsperson: Så ut som spam

21. juni trakk Joe Biden seg som Demokratenes presidentkandidat og ble erstattet av nåværende visepresident Kamala Harris.

– Vi er ikke kjent med at noe materiale ble sendt direkte til valgkamporganisasjonen. Noen få personer ble målrettet på sine private eposter med det som så ut som et forsøk på spam eller phishing, sier en talsperson for Harris-valgkampen.

Trump uttalte seg om saken under et valgmøte i Uniondale på Long Island i New York. Han mener Iran utførte den angivelige hackingen for å hjelpe demokratene og omtalte det som utenlandsk valginnblanding.

Trumps valgkamporganisasjon ber visepresident Kamala Harris og president Joe Biden klargjøre om de brukte noe av materialet for å skade Trump.

Les også: Sju brikker avgjør alt i USA: – Magefølelsen sier Donald Trump (+)

Les også: Donald Trumps strategi skaper uro: – Han er en sta mann (+)

Les også: Donald Trump eller Kamala Harris? Nå har USAs «spåmann» bestemt seg