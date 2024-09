Laura Loomer – konspirasjonsteoretikeren ved Trumps side

Selv beskriver Loomer seg som «en konservativ jødisk kvinne som forteller sannheten om islam».

Andre, blant dem republikanere som Lindsey Graham, kaller henne « giftig» og oppfordrer Trump til å holde seg langt unna.

Senator Thom Tillis omtaler henne som « en gal konspirasjonsteoretiker som regelmessig sprer motbydelig søppel» .

– Hun tenner fyrstikker i munnen hans, sier Donald Trumps tidligere kommunikasjonsdirektør i Det hvite hus, Anthony Scaramucci.

Selv Marjorie Taylor Greene, som hører hjemme langt ute på høyresiden i Det republikanske partiet, og som selv er kjent for å spre konspirasjonsteorier, omtalte nylig Loomer som « ekstremt rasistisk».

Bløffet og snikfilmet

Hvem er så Laura Elizabeth Loomer, som går inn og ut av Trumps bolig i Mar-a-Lago i Florida, og som nå er å finne på flyet hans når han farter rundt for å drive valgkamp.

Loomer vokste opp i Arizona der hun droppet ut av college etter ett år, angivelig fordi medelever angrep henne fordi hun var for konservativ.

Deretter flyttet hun til Miami for å studere journalistikk. Sitt store gjennombrudd fikk hun da hun overfor ledelsen på Barry-universitetet tok initiativ til en støttegruppe for den ytterliggående islamistgruppa IS.

Det hele var en bløff, samtalene ble snikfilmet og redigert, og i ettertid framsto det som om universitetet ga grønt lys.

Alex Jones og InfoWars

James O’Keefes høyreekstreme Project Veritas, som siden 2010 har spredt konspirasjonsteorier og falske nyheter, fikk øynene opp for henne og tilbød henne en jobb.

Loomer var deretter innom canadiske Rebel Media, som også hører hjemme langt ute på høyresiden, før hun endte opp hos Alex Jones og hans beryktede InfoWars.

Jones er blant annet dømt til å betale 1,5 milliard dollar i erstatning til foreldrene til de 20 barna som ble drept på Sandy Hook-skolen i Connecticut i 2012, en massakre han hevdet aldri fant sted.

Les også: Anmeldelse: Judas drar i land en mørk og seig «Jesus Christ Superstar» (+)

En stolt islamofob

I likhet med Jones har Loomer flere ganger hevdet at skoleskytinger var satt i scene av demokrater som vil skjerpe våpenlovene.

Det skjedde blant annet da åtte elever og to lærere ble drept på en skole i Santa Fe i Texas i 2018, og da 17 elever ble drept på en skole i Parkland i Florida samme år.

Loomer, som har omtalt seg selv som «en stolt islamofob» og kaller islam «kreft», har underlig nok hevdet at det ikke var al-Qaida som sto bak terrorangrepet mot USA 11. september 2001, men at det var en såkalt innsidejobb.

– Det amerikanske folk fortjener å få vite hele sannheten, ikke bare det den løgnaktige regjeringen vår velger å fortelle oss, skrev hun nylig på X, der hun samtidig postet en video av Donald Trump som i 2001 stilte spørsmål ved hvordan de to flyene kunne få tvillingtårnene på Manhattan til å rase sammen.

Les også: Trygderettsadvokat: Disse AAP-fellene må du unngå (+)

Stilte til valg

I 2018 ble Loomer kastet ut av Twitter, Facebook og Instagram, men hun fant raskt andre kanaler der hun kunne spre sitt budskap.

Da Elon Musk kjøpte opp Twitter og endret navnet på meldingstjenesten til X fikk hun gjenåpnet kontoen og er i dag svært aktiv. Selv om hun har mange følgere, har hun ikke lykkes med å kapre nok velgere til selv å bli folkevalgt.

Med støtte fra Trump har hun to ganger forsøkt i Florida, men uten å lykkes.

I 2020 vant hun rett nok Republikanernes nominasjonsvalg i Floridas 21. distrikt, der Trumps Mar-a-Lago ligger, men tapte deretter for demokraten Lois Frankel.

To år senere gjorde hun et nytt forsøk, men lyktes da ikke med å vinne partiets nominasjonsvalg.

Les også: Mener Trump kan ha valgt feil visepresidentkandidat (+)

Ville ansette henne

I fjor vår ville Trump ansette henne i sin valgkampstab, men andre støttespillere i partiet protesterte høylytt.

Uten å ha noen formell stilling i staben, er hun i dag likevel ofte å se ved Trumps side, noe han ikke ser ut til å ha noe imot.

Da Trump satte seg på flyet til Philadelphia for å møte Kamala Harris til TV-debatt, fulgte Loomer med.

Ifølge flere medier var det hun som først hevdet at migranter fra Haiti spiser folks kjæledyr i Springfield i Ohio, en påstand Trump framsatte under TV-debatten mot Harris og som i ettertid er avvist og latterliggjort.

Loomer har likevel gjentatt påstanden og langet ut mot kritikerne, blant dem president Joe Bidens pressetalsperson Karine Jean-Pierre som selv har haitisk opphav.

Les også: Tinder for Bygde-Norge: – De orker ikke mer

Mange følgere

Harris gjorde det ifølge meningsmålinger klart best i debatten mot Trump, noe som ifølge Loomer skyldtes at hun i all hemmelighet fikk gode råd underveis via en skjult øreplugg.

Også den påstanden er tilbakevist som løgn, men ble likevel gjentatt av Trump under et valgkampmøte i Las Vegas.

Loomer har i dag 1,3 millioner følgere på X der hun ofte langer ut mot demokrater, migranter, skeive og andre minoriteter.

Etter TV-debatten i Philadelphia advarte hun velgerne og hevdet at det kommer til « å lukte curry i Det hvite hus» dersom Harris, som har indisk mor, blir valgt til president.

Kritikken fra andre republikanere bare blåser hun av.

– De er ganske enkelt misunnelige fordi de ikke har fått plass på flyet til Trump, sier hun.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

– En fantastisk person

Trump har flere ganger de siste månedene fått spørsmål om Laura Loomer, men har tatt henne i forsvar og delt flere videoer med henne på sin egen Truth Social-plattform.

– Hun er en fantastisk person, en flott kvinne, sa Trump under en tale i Nashville i juli.

– Jeg kontrollerer ikke Laura, hun sier det hun vil, sa han til journalister i Las Vegas. Han nektet samtidig for at han var kjent med konspirasjonsteoriene hun har spredt om terrorangrepet mot USA i 2001.

– Hun er en sterk person, hun har sterke meninger, sa han noen dager senere.

– Det er lurt å ha henne ved sin side, understreker Trump.

Les også: Oljepioner Josef er 69 år og totalt pleietrengende

Les også: Mímir Kristjánsson: – Verdens eldste selvbedrag er å ta én øl (+)

Les også: Øystein Sunde: – Halvdan og jeg så på hverandre, og sa: «du og?» (+)