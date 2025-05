LO viser vei

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Fredag gikk LO-kongressen inn for kulturell, sportslig, akademisk og økonomisk boikott av Israel – mot ledelsens anbefaling, og med stort flertall. Dersom okkupasjonen av palestinske områder ikke opphører innen september, bør Norge ta initiativ til en internasjonal boikott, heter det i vedtaket. LO-kongressen slo også fast at det som skjer i Gaza må oppfattes som et folkemord.

Uttalelsen er et desperat – og nødvendig – skrik mot den ufattelige lidelsen til det palestinske folket.

Uttalelsen går med det lenger enn det LO-ledelsen ønsket seg. Forslaget fra mindretallet støttet våpenembargo, samt boikott innen kultur, sport og akademia – men ikke økonomisk boikott. Mindretallet ville dessuten ikke bruke ordet folkemord, men heller formuleringen «ufattelige lidelser».

Et av argumentene mot full boikott er at LO står ganske alene om dette synet i internasjonal fagbevegelse. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har også gjort det klart at Arbeiderpartiet ikke ønsker en full boikott.

Det betyr på ingen måte at regjeringen ikke er tøff i retorikken og politikken mot den israelske krigføringen. Norge har gått langt i kritikken i internasjonale fora, og har dessuten anerkjent Palestina som egen stat. Få europeiske land har fulgt Norge i anerkjennelsen. Vi har derfor forståelse for regjeringens advarsler om at en boikott av Israel vil isolere Norge fra videre samtaler, og snarere virke mot sin hensikt.

Det internasjonale samfunnet har vært maktesløs tilskuer til tragedien i Gaza i mer enn ett og ett halvt år. Ingenting har fått det israelske lederskapet til å avslutte krigføringen. Tvert imot: Denne uka vedtok det israelske sikkerhetskabinettet en ny, intensiv Gaza-offensiv som skal resultere i en erobring av Gazastripen og permanent militært nærvær.

I en slik situasjon er det ikke bare LO-kongressen som krever sterkere lut. Tidligere toppdiplomat Kai Eide mener det er på høy tid å snakke om sanksjoner overfor Israel, og en rekke organisasjoner krever i et brev til finansminister Jens Stoltenberg at Oljefondet må trekkes helt ut av Israel. Dette er sunne reaksjoner på det som skjer i Gaza.

Det er kanskje bare snakk om et gutturalt brøl og et slag i lufta. LO-kongressen gjør uansett rett når den viser medmenneskelighet i en tragisk situasjon, og samtidig legger press på regjeringen om å gjøre enda mye mer for å hjelpe palestinerne.

