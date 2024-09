EU ruster seg for Trump 2.0

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Bibiana Piene /NTB

Stans i amerikansk Ukraina-støtte og en mulig handelskrig med USA.

Det er blant de verste scenarioene som EU nå forbereder seg på om Donald Trump skulle vinne valget i november.

Akkurat nå er det bare en hårsbredd som skiller Trump og Demokratenes Kamala Harris. Men for EU er det en avgrunn mellom de to kandidatene, skal man tro kilder NTB har snakket med.

Trump-team

Ifølge kildene er nivået på forberedelsene et helt annet i år enn i 2016. Da ble EU tatt på senga av Trumps valgseier. Det skal ikke skje igjen.

Blant annet har EU-kommisjonen satt ned et eget team for å være best mulig forberedt – uansett valgutfall.

– Vi planlegger for det verste. Det er en helt annen grad av gjennomtenkthet. Uansett hvem som vinner, vil det få betydning for handel, forsvar, Ukraina og så videre, sier en høytstående EU-diplomat.

En annen kilde høyt oppe i EU-kommisjonen bekrefter overfor NTB at stemningen er anspent.

– Vi må gjøre alt vi kan for å bevare det vestlige fellesskapet. Det betyr dialog, dialog, dialog, sier EU-toppen, som antyder at det er dette fellesskapet som står på spill.

Kutt i Ukraina-støtte?

Øverst på EUs liste står sikkerhetspolitikk og krigen i Ukraina. Hva vil skje om Trump kutter den militære støtten?

I en TV-duell med Kamala Harris i forrige uke ville ikke Trump svare på om han ønsker at Ukraina skal vinne krigen – bare at han ønsker at krigen skal ta slutt.

EUs frykt er at enda mer av ansvaret for å holde Ukraina gående vil falle på dem. For EU-landene har verken det forsvarsmateriellet som trengs, eller store nok økonomiske muskler, påpeker analytiker Georg Riekeles ved tankesmia European Policy Centre (EPF).

– Om krigen fortsetter, kan Ukraina trenge 40 milliarder euro i året for å holde hjulene i gang. Men EUs kasse er tom, sier han til NTB og viser til at EU allerede sliter med å finne penger til å dekke enorme utfordringer når det gjelder grønn omstilling og nye industrisatsinger.

Riekeles, som er norsk, har i en årrekke jobbet i EU-kommisjonen og pleier tett kontakt med toppsjiktet i EU.

Handelskrig uunngåelig?

Trump har varslet at hvis han vinner valget, vil han legge en straffeskatt på 10 prosent på europeiske varer.

Det vil EU i tilfelle måtte komme med motreaksjoner på.

– Vi har instrumenter og verktøy som kan svare på dette. Men vi må for all del unngå at dette eskalerer til en handelskrig, sier EU-toppen.

Men én ting er mer toll på europeiske varer. Trump har i tillegg varslet straffetoll på varer fra Kina på hele 60 prosent.

– Trump har lovet en handelspolitikk på steroider. Det kommer til å bli voldsomt brutalt, mener Riekeles.

EU har instrumenter og verktøy, men ikke et systemsvar eller god løsning på en handelskrig, framholder analytikeren.

Kan bli oversvømt

– Kina-tollen vil i praksis lukke det amerikanske markedet for Kina. Men et sted må de jo sende varene sine, påpeker han.

Dermed kan Europa bli oversvømt av kinesiske varer som kan utkonkurrere de europeiske. Det kan bety tap av tusenvis av arbeidsplasser og true europeisk industri – i en tid der det meste handler om å styrke Europas konkurransekraft.

– Dette har ikke EU-kommisjonen noe svar på, sier Riekeles, som peker på at konsekvensene også vil ramme Norge.

– Både sikkerhetspolitikk og handelspolitikk angår Norge direkte, framholder han.

Demokrati og klima

Riekeles er også opptatt av hva en ny runde med Trump kan bety for demokratiet og ikke minst for klimaet.

– Trump har alliert seg med de mest ekstreme kreftene på ytre høyre-siden i big tech-miljøene. De er ikke interessert i regler og i å ta ansvar. Utfordringene med desinformasjon, og nå deepfakes, blir stadig mer alvorlige, sier han.

I februar i år trådte EUs digitale tjenestedirektiv (DSA) i kraft, som stiller strenge krav til de største nettplattformene. USAs nåværende president Joe Biden er ifølge Riekeles opptatt av det samme, men ikke Trump.

– Om ikke EU og USA lykkes i å regulere nettplattformene, vil vi etter hvert få et offentlig rom der alt er mulig – og ingenting nødvendigvis er sant. Da vil den tilliten demokratiet er avhengig av, smuldre opp.

– Og når det gjelder klimakampen: Hvis Trump kommer inn og gjør det samme som han gjorde sist, nemlig å reversere Bidens klimapolitikk, da er vel er kampen for å redde klimaet kanskje over og ut, sier Riekeles.

