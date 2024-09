Trumps øyeblikk som kaptein Queeg

Debatten mellom presidentkandidatene Donald Trump og Kamala Harris natten til 11. september var ikke bare en viktig mediebegivenhet i USAs presidentvalg. Hendelsen vil bli stående som et avgjørende vendepunkt i maktkampen som nå utspilles i USA.

Det er umulig å ha fulgt med i kampen uten å skjønne at konflikten mellom Trump og Harris er en kamp om USAs politiske sjel. USA som et «fyrtårn for demokrati i verden» er umulig under Trump.

Statuen av frihetsgudinnen i New Yorks havn har både en symbolsk og en realpolitisk betydning langt utenfor USA. Dersom «democracy in America» går under, så følger resten av den vestlige verden med.

Kollapsen til Trump i Philadelphia gir derfor et klart signal om at landet kommer til å beholde sin demokratiske status. Debattens utfall sender svært negative signaler om Trump.

William M. Lafferty William M. Lafferty er professor emeritus, statsviter og pensjonist. (Privat)

Situasjonen minner om hovedtemaet i den velkjente romanen til Herman Wouk – «The Caine Mutiny» (1951). Boken ble en enorm salgssuksess, og filmen ble nominert til en Oscar i 1954 med Humphrey Bogart i rollen som kaptein Queeg.

Verkets hovedscene viser Queegs psykologiske sammenbrudd under en rettssak om et mytteri på hans skip. Sammenbruddet viser med all tydelighet at Queeg er i psykisk ubalanse, og at hans handlinger er meget skadelige for skipets sikkerhet.

«Make America Great Again»? Med en leder som idealiserer evnen til å gi folk sparken, og en personlighet i samme klasse som kaptein Queeg? Neppe.

Donald Trumps opptreden i debatten med Kamala Harris minner sterkt om Queegs adferd under mytteriet. Trump avslører at han definitivt ikke eier det som statsvitere kaller for en «demokratisk personlighet».

Hele Trumps vesen og renommé fanges perfekt opp av hans eneste politisk-relevante «erfaring» – som hovedfigur i TV-programmet «The Apprentice: You’re Fired!». Det ufattelige med hele situasjonen er at det er bildet av Trump som formidles av dette programmet – gjennom 16-år (!) – som forankrer hans politiske status.

«Make America Great Again»? Med en leder som idealiserer evnen til å gi folk sparken, og en personlighet i samme klasse som kaptein Queeg? Neppe.

