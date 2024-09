Trump med nye påstander om migranter i Springfield

Trump høstet hoderystende latter da han under TV-debatten mot Kamala Harris nylig hevdet at migranter spiser folks kjæledyr i Springfield.

– I Springfield spiser disse menneskene hunder, de spiser katter. De spiser kjæledyrene til folk som bor der. Det er dette som skjer i landet vår, sa han i debatten.

Myndighetene og politiet i byen avviser påstanden som tøv, og president Joe Biden advarte fredag Republikanernes presidentkandidat mot å spre slike konspirasjonsteorier.

– Dette må stoppe, det han holder på med. Det må stoppe, sa Biden.

Voldtar og dreper

Trump lover på sin side å sette i verk massedeportasjon av haitiske migranter fra Springfield dersom han blir president og kom fredag kveld med nye anklager.

– Jeg er sint over at ulovlige haitiske migranter tar over Springfield i Ohio. Dere ser hva som skjer, gjør dere ikke, sa han under et valgkampmøte i Las Vegas.

– Jeg er sint over at unge amerikanske jenter blir voldtatt og drept av brutale kriminelle innvandrere som svært enkelt tar seg ulovlig inn i landet vårt, sa han.

Lovlig opphold

Det bor rundt 15.000 migranter fra Haiti i Springfield, og de aller fleste av dem har lovlig opphold i USA.

Biden-administrasjonen innvilget midlertidig oppholdstillatelse til flere hundre tusen migranter fra Haiti i juni. Det skjedde med hjemmel i en gammel lov som gir migranter arbeidstillatelse og sikrer dem mot deportasjon.

Trump gjentok også flere andre uriktige påstander under valgmøtet i Las Vegas og hevdet blant annet at «han hadde hørt» at Kamala Harris var utstyrt med en hemmelig øreplugg under TV-debatten, en påstand den høyreekstreme konspirasjonsteoretikeren Laura Loomer har fremmet i sosiale medier.

Gjentok abort-påstand

Han gjentok også påstanden om at Demokratene går inn for å tillate «abort» av spedbarn etter fødselen, og at Harris vil gi delstatene lov til å utføre kjønnsskifteoperasjoner på mindreårige barn uten foreldrenes samtykke.

Ingen av delene er lov i noen delstater og støttes verken av Harris eller Demokratene.

Selv om meningsmålinger var entydige på at Harris gikk seirende ut av tirsdagens TV-debatt, hevdet Trump at det var han som vant debatten.

