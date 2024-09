Trump hevder ordbruken til Biden og Harris førte til det angivelige attentatet i Florida

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Han trodde på retorikken til Biden og Harris, og han handlet deretter, sier Trump til Fox News mandag om mannen som er pågrepet etter det angivelige drapsforsøket søndag.

– Retorikken deres førte til at jeg ble skutt på, hevder Trump videre.

FBI har ikke sagt at Trump ble skutt på i hendelsen ved Trumps golfklubb i West Palm Beach. Den antatte gjerningsmannen ble oppdaget før han avfyrte skudd, men Secret Service-ansatte åpnet ild etter å ha observert et gevær av typen AK-47 i buskene ved et av gjerdene til golfbanen. Trump befant seg rundt 400 meter unna da hendelsen skjedde og er uskadd.

Den antatte gjerningsmannen ble pågrepet i nabofylket senere samme dag.

