Harris’ ledelse øker, ifølge ny måling

Harris leder med 47 prosents oppslutning mot Trumps 42, ifølge målingen, som ble avsluttet torsdag.

Meningsmålingen ble gjennomført blant 1690 voksne amerikanere over hele landet, inkludert 1405 registrerte velgere. Feilmarginen for registrerte velgere skal være på rundt 3 prosentpoeng.

I en Reuters/Ipsos-måling som ble gjennomført 21. til 28. august var Harris' ledelse på 4 prosentpoeng, så den ser dermed ut til å ha økt noe.

Blant velgerne som sa at de hadde hørt i det minste noe om tirsdagens debatt, sa 53 prosent at Harris vant og 24 prosent at Trump vant.

Nasjonale undersøkelser som målingen fra Reuters/Ipsos gir viktige signaler om velgernes synspunkter, men det er til syvende og sist utfallet i delstatene og valgmannskollegiet som avgjør hvem som vinner presidentvalget i USA.

