Bonuser i et bedre spor

LO og NHO er enige om en rettesnor for utbetaling av bonuser. Bakteppet er erfaringene LO gjorde seg i forbindelse med lønnsoppgjøret for to år siden. Høye bonusutbetalinger til ledere generelt og i enkelte bransjer spesielt hadde da skapt stor irritasjon og sinne i fagbevegelsen.

«Vi må få kontroll med bonus-bonanzaen», sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik på LOs representantskapsmøte i april 2023. To år senere foreligger det nye kjøreregler som i realiteten gir grunnlag for en viss innstramming. Dette kommer klart fram i en fersk rapport som LO og NHO står bak.

210 ledere i olje- og gassbransjen håvet inn mer enn én million i snitt i bonuser.

Fasiten for lønnsoppgjøret i 2022 viste at toppledere i industrien hadde fått en lønnsvekst på 9,6 prosent. Industriarbeiderne måtte ta til takke med 3,5 prosent. Samtidig ble det avdekket at 210 ledere i olje- og gassbransjen håvet inn mer enn én million i snitt i bonuser.

På dette grunnlaget fikk LO med seg NHO på en utredning, med siktemål om å få bedre kontroll på bonusutbetalinger. «I alle tilfeller oppfordrer partene bedriftene til å drøfte bonusordninger med de tillitsvalgte», heter det i rapporten.

Bonuser blir ofte ensidig bestemt av bedriftene. Det er også mange eksempler på at bedrifter ikke har drøftet med tillitsvalgte hvem som skal ha bonus og heller ikke størrelsen på denne.

«Nå skal det bli endringer i denne praksisen», sier lederen av forhandlings- og HMs-avdelingen, Tone Faugli, til FriFagbevegelse. Forhandlingsdirektør Jon Claudi i NHO slår fast at bonus inngår som en del av det totale lønnsbegrepet også for ledere. Samtidig poengterer Claudi at bonusandelen har gått ned siden 2023, for alle grupper. Det nytter altså å sette søkelyset på problemstillingen.

I rapporten slås det fast at lønnsutviklingen for ledere og funksjonærer, samt andre forhandlingsområder, skal tilpasses rammen som gis i det såkalte frontfaget. Dermed er det industriens konkurranseevne som skal legges til grunn.

Det er positivt at LO og NHO har laget felles kjøreregler for bonuser og presisert at også slik honorering skal holde seg innenfor frontfagets rammer. Takket være at LO tok tak i dette uvesenet for to år siden.

Men vi ser fortsatt eksempler på fete bonuser til toppledere i næringslivet. Slaget er ikke vunnet. Derfor er det ingen grunn til å hvile på laurbærene. LO må følge nøye med på utviklingen. Pressen har også en oppgave å gjøre som årvåken vaktbikkje.

