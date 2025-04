Det er Rosenborg som kan utfordre Glimt på norsktoppen

INTILITY ARENA (Dagsavisen): I hvert fall ikke i år, for etter 0–2 for Rosenborg 2. påskedag vil Vålerenga styre inn mot en trygg plass midt på tabellen. Vålerengas trøst er at de hadde flest avslutninger på sin hjemmebane, men det er en grunn til at bortelaget likevel vinner. Spisskompetanse er avgjørende i den moderne fotball og Rosenborg har det i begge ender av banen.

Inntrykkene er mange etter at Vålerenga og Rosenborg avsluttet påsken med duellen foran et utsolgt Intility Arena. Det er ikke ofte det har skjedd på denne stadion som snart har eksistert i åtte år. Dette skulle bli Vålerengas fort. Men det var her de tapte åpningskampen for Sarpsborg i 2017 og det var her de presterte å rykke ned for to år siden.

Men kvinnelaget har i hvert fall løftet trofeet her, dessverre foran bare en håndfull tilskuere.

Mens det er Bodø/Glimt som er norsk fotballs store snakkis akkurat nå, med semifinale i Europaligaen rundt hjørnet, ligger interessen latent og levende både i Oslo og Trondheim. Det er to år siden VIF og RBK møttes sist, i Vålerengas krisesesong. At kampen ble solgt ut etter Vålerengas helt vanlige seriestart (seier, uavgjort, tap) og pinlig exit i cupen, bekrefter at entusiasmen lever. Og det hjalp selvsagt med tidlig kampstart og et Rosenborg-lag som er utpekt som Bodø/Glimts tøffeste utfordrer til norsktoppen.

Kampen bekreftet at de vil bli det. Laget tok sin tredje strake seier av tre mulige, de har kanskje landets beste keeper i Sander Tangvik, de har ligaens beste midtstopper i Tomas Nemcik og de har spillere med x-faktor i angrep. Emil Ceide med sin økende selvtillit avgjorde gjennom to enkeltmannsprestasjoner. Også fylte de bortefeltet på Intility med sine syngende trøndersupportere. Også dem klarte å utfordre Vålerenga.

Vålerengas Muamer Brajanac hadde store sjanser, men Rosenborgs keeper Sander Tangvik sto i veien. (Terje Bendiksby/NTB)

Kampens snakkis ble den manglende utvisningen av Vålerengas Fidel Ambina før pause, da han felte Sverre Nypan med strake bein. Dette er rødt kort direkte på grunn av farlig spill, men både Nypan og hans mulige nye klubb Aston Villa, som var til stede på kampen, kunne lettet konstatere at begge beina var i behold. Men fra dommer Sigurd Kringstad var det en feilvurdering. Lista for at VAR skal gripe inn er satt høyere, men dette var et eksempel til å lære av. Slikt må tas.

Rosenborg har Molde i neste serierunde og den kampen kan defineres som et krysspunkt denne sesongen. Vålerenga skal til Kristiansund, laget som sendte dem ned i OBOS-ligaen for to år siden. Vålerenga mangler spisskraften til sine motstandere for å kunne innta noen norsktopp på kort sikt.

Vålerenga ønsker å skape fotballfeber i Oslo. De åpnet med en flott seier mot Viking i seriestarten og utfordret Rosenborg med å skape sjanser nok. Også den neste hjemmekampen mot Brann bør bli en publikumsvinner. Men så er det kanskje stopp fordi oppgjørene mot erkerivalene Lillestrøm og Lyn ikke står på terminlistene i år. Muligheten lå der i cupen, men den sjansen har Vålerenga allerede skuslet bort.

KAMPFAKTA

Eliteserien menn mandag:

Vålerenga – Rosenborg 0-2 (0-1)

Intility Arena: 16.556 tilskuere

Mål: 0-1 Marius Broholm (2), 0-2 Emil Konradsen Ceide (65).

Dommer: Sigurd Kringstad, Valder.

Gult kort: Brice Ambina, Vålerenga, Adrian Pereira, Marius Broholm, Rosenborg.

Vålerenga (4-3-3): Magnus Sjøeng – Håkon Sjåtil, Sebastian Jarl, Kevin Tshiembe, Vinícius – Henrik Bjørdal, Brice Ambina (Elias Hagen fra 75.), Carl Lange (Stian Sjøvold fra 83.) – Magnus Riisnæs, Muamer Brajanac (Mees Rijks fra 70.), Elias Sørensen (Petter Strand fra 70.).

Rosenborg (4-3-3): Sander Tangvik – Adrian Pereira (Erlend Dahl Reitan fra 89.), Mikkel Konradsen Ceide, Tomás Nemcík, Ulrik Yttergård Jenssen – Iver Fossum, Santeri Väänänen (Moustafa Zeidan fra 83.), Sverre Nypan (Ole Selnæs fra 71.) – Marius Broholm (Jesper Reitan-Sunde fra 89.), Dino Islamovic, Emil Konradsen Ceide (Ole Sæter fra 70.).

