Voldshendelse i Oslo fengsel: – Vi ser veldig alvorlig på denne saken

Torsdag ble flere ansatte i Oslo fengsel utsatt for et alvorlig voldsangrep av tre innsatte i en av Oslo fengsels 10 avdelinger. Hendelsen skjedde i fellesskapet, der det var seks innsatte.

Dagsavisen er kjent med at de innsatte er mellom 18 og 30 år gamle, og dømt gjentatte ganger for vold, trusler, skadeverk, narkotika og våpeninnhav.

To av de ansatte ble skadet. Én av dem ble alvorlig skadd, og er nå sykemeldt. Det bekrefter Oslo fengsel overfor Dagsavisen.

– Vi ser veldig alvorlig på denne saken. Vi frykter hele tiden at ansatte skal skades på jobb, sier fengselsleder i Oslo Fengsel, Nils Leyell Finstad, til Dagsavisen.

Saken blir anmeldt, og alle ansatte og innsatte som var involvert i hendelsen blir fulgt opp, bekrefter Finstad. Nå vil de jobbe videre med å finne hele årsaksbildet til hendelsen.

Nils Leyell Finstad er fengselsleder for Oslo fengsel. (Privat)

Mindre avdelingsenheter med flere ansatte

– Dette har blitt et stadig større problem de siste årene. Vi står i vold, trusler og spytting hver dag.

Det forteller leder i Oslo fengselsfunksjonærers forening, Hans-Christian Tanum til Dagsavisen.

– Terskelen for å utøve vold er vesentlig lavere i dag enn den var i gamle dager. De har ingen hemninger lenger, de går sammen og utover vold uten å tenke på konsekvensene. Dette er unge som takler dårlig å bli snakket til og å få avslag på det de krever.

Selv om kravet om utetid og tid i fellesskap for de innsatte har blitt skjerpet de siste årene, har ikke antallet ansatte økt, forteller Tanum.

Derfor ligger løsningen i mindre avdelingsenheter, med flere ansatte, og strengere virkemidler mot denne typen innsatte, mener han.

Hans-Christian Tanum er tillitsvalgt i Oslo fengselfunksjonærers forening. (Privat)

– Sette sikkerheten i førersetet

Også fredag før påske gikk en mann i 30-årene til angrep på flere ansatte i Bergen fengsel. Fem ansatte ble sendt til legevakten, men ingen ble alvorlig skadet. Hendelsen blir anmeldt til politiet, skriver Bergensavisen.

– Vi har en ekstrem mangel på ansatte. Vi forsøker å løfte dette problemet politisk – vi må sette sikkerheten i førersetet. Både sikkerheten til ansatte, og sikkerheten til innsatte.

Det sier Asle Aase, leder for Norsk fengsel og friomsorgsforbund, til Dagsavisen.

Til høsten skal Oslo fengsel på Grønland rives til fordel for et nytt, moderne høysikkerhetsfengsel. Det tror Aase at kan føre til ytterligere problemer.

– Det begynner å bli fullt i fengslene nå, og til høsten starter nedbyggingen av Oslo fengsel. Da kommer det til å bli større kapasitetsproblemer.

Asle Aase er leder for Norsk fengsel og friomsorgsforbund. (Privat)

– Vi må ta den diskusjonen

Aase mener også at man bør ta en vurdering på hva innsatte skal ha tilgjengelig. Han viser til saker i England og Skien, der innsatte kastet kokende vann med olje på en ansatt.

– Det må kriminalomsorgen ta en vurdering på. Hvis det kan brukes som et «våpen», må man i hvert fall sørge for at det er tilstrekkelig med tiltak for å hindre at det skjer, sier han.

Vaktledere i fengsel har lov til å bære pepperspray i beltet. Ellers er fengselsansatte nødt til å slåss for å beskytte seg selv i slike situasjoner.

Hans-Christian Tanum mener at man nå også må ta en diskusjon om hvilke virkemidler man skal ha som ansatt.

– Vi må ta den diskusjonen om at alle ansatte på noen avdelinger må få lov til å bære pepperspray i beltet. Vi kan ikke fortsette å slåss i blåskjorte lenger, sånn som vi gjorde for 25 år siden. Vi er nødt til å ha noen virkemidler, og det sterkeste vi har er pepperspray, sier Tanum.

Vil ha kartlegging

I tillegg til vold mot ansatte, finnes det mange tilfeller av vold mellom innsatte i norske fengsler. Derfor mener Tanum at det bør finnes en god oversikt over gjengmiljøene i Oslo, og hvem som kan være innsatt med hvem.

– Det finnes ingen sentral eller lokal funksjon i kriminalomsorgen som har oversikt over gjengmiljøene. Vi har bedt om å få tilsatt en person som skal jobbe med etterretning for å avdekke grupperingene, og ha kontakt med politiet.

Fengselsleder Finstad poengterer likevel at Oslo fengsel jobber for å minske antall voldshendelser mellom innsatte.

– Mange innsatte har tilhørighet til miljø eller gjeng, og tar med seg konflikter inn i Oslo fengsel. Dermed oppstår nye konflikter. Vi bruker mye ressurser på å kartlegge innsatte, med tanke på hvem som ikke kan møte hverandre, og hvem som ikke kan være i samme avdeling. Vi samarbeider også tett med politiet. Dette gjør at antall voldshendelser mellom innsatte i Oslo fengsel går ned, sier Finstad.

Oslo Fengsel Oslo fengsel ligger på Grønland og er et av Norges største fengsler. (Terje Pedersen/NTB)

– Kjempealvorlig

– Det er klart at det går veldig inn på meg når kolleger skades på jobb. Dette er kjempealvorlig, og vi følger det opp, sier fengselsleder Nils Leyell Finstad.

Han legger til at det er svært viktig å følge ansatte godt opp etter belastende hendelser, både umiddelbart, og over tid.

I likhet med Tanum og Aase uttrykker han stor bekymring for bemanningssituasjonen i norske fengsler.

– Vi har mange innsatte i et fellesskap, og samtidig har vi et press på oss hele tiden for å sikre de innsatte mest mulig tid ute av cellen. Isolasjon og innlåsing er ikke bra, særlig når det ikke er faglig begrunnet, men vi har store avdelinger og altfor få faglærte på jobb. Noen få innsatte har et potensial til å begå voldshandlinger, og dette kan i stor grad forebygges og avverges med tilstrekkelig bemanning, forteller han.

Finstad forklarer at fengselet nå jobber for å redusere antall voldshendelser mot ansatte, med flere kameraer, oppdatert sikkerhetsutstyr, skreddersydde avdelinger, gode rutiner, øvelser, samtidig som de argumenterer for flere ansatte i førstelinjen. Han legger til at det kun er et fåtall innsatte som begår vold mot ansatte.

– Men ett voldstilfelle er ett for mye, og Oslo fengsel skal være en trygg arbeidsplass. Store avdelinger er særlig krevende, og jeg ser fram til et nytt Oslo fengsel med små avdelinger, sier han.

