IS sier de sto bak knivangrepet i Tyskland

Gruppa hevder i uttalelsen at det er snakk om et hevnangrep for «muslimer i Palestina og andre steder».

Tre ble drept da en person med kniv angrep folk på en byfest. Åtte ble skadet, tilstanden er alvorlig for fem av dem.

– Gjerningsmannen bak angrepet på en samling kristne i byen Solingen i Tyskland i går var en soldat fra IS, heter det i en melding som er lagt ut av gruppas propagandakanal Amaq.

IS har imidlertid ikke lagt ut noe materiale for å bevise påstanden, og forteller heller ikke hva forholdet mellom gruppa og den ennå uidentifiserte gjerningspersonen er.

Stor jakt

En stor politijakt på gjerningspersonen er satt i gang etter knivangrepet i byen, som ligger i delstaten Nordrhein-Westfalen.

Lørdag kveld opplyste tysk politi at de var i ferd med å aksjonere mot en bygning i Solingen, men nærmere detaljer om dette var like før klokken 21 ikke kjent.

Politiet pågrep tidligere på dagen en 15-åring som de tror kan ha kjent til planene før knivangrepet i Solingen.

Et våpen som kan ha blitt brukt i angrepet, er funnet i en søppelkasse i sentrum av byen, opplyser etterforskerne lørdag.

– Vi har ikke vært i stand til å finne motivet, men ut ifra omstendighetene regner vi med at et terrormotiv ikke kan utelukkes, sa statsadvokat Markus Caspers på en pressekonferanse lørdag ettermiddag.

På frifot

Ifølge politiet kom det ikke noen trusler eller varsel i forkant. Gjerningsmannen skal ha stukket eller skåret ofrene i halsen, ifølge politiet.

Caspers sier til det franske nyhetsbyrået AFP at gjerningspersonen ikke er identifisert og fortsatt er på frifot.

Angrepet skjedde på Fronhof, et torg i sentrum av byen, der det var satt opp en konsertscene. Politiets innsatsleder Thorsten Fleiss opplyser at de drepte var en 56 år gammel mann, en 67 år gammel mann og en 56 år gammel kvinne.

Regjeringssjefen i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, omtalte lørdag angrepet i Solingen som en terrorhandling, ifølge Reuters.

Byen Solingen feirer denne helga 650-årsjubileum, og 80.000 besøkende var ventet, skriver Bild. Feiringen er midlertidig innstilt etter hendelsen.

