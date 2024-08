Woody Allen vurderer å pensjonere seg – som regissør

– Jeg elsker å skrive. Det kan bli en forestilling, det kan bli en bok. Det slitsomme med å ha skrevet et filmmanus, er at når det er ferdig, så begynner den virkelige harde jobben, sier Allen til nyhetsbyrået TT.

88-åringen hadde verdenspremiere for sin nyeste film, trekantdramaet fra Paris kalt «Coup de chance – Et lykketreff», på Venezia-festivalen i fjor. Norgespremiere sto tidligere denne måneden.

Allens film nummer 50 fikk positive anmeldelser, og mange mente den er hans beste på mange år.

På fransk

Samtidig henger anklagene om seksuelle overgrep mot et av adoptivbarna fremdeles over Allen, noe som har gjort både distributører og skuespillere tvilende overfor ham. Selv vil ikke filmveteranen diskutere spørsmålet i intervjuer.

Hans seneste filmdrama finner sted blant den sofistikerte overklassen i Paris, med fransk cast.

– Jeg snakker ikke fransk, men de snakker engelsk, og jeg kan se under en takning om den er bra eller ikke, sier Allen.

Filmen følger Fanny, som er fanget i et nett av kjærlighet og utroskap med uventede konsekvenser. Sin vane tro unngår Allen å vise eksplisitt sex og vold foran kamera.

– Jeg har ikke noe imot det i prinsippet, men få filmer bruker det artistisk, og da blir det bare infantilt og dumt. I 90 prosent av tilfellene trengs det ikke.

Budapest neste

Selv i thrillerne sine har Allens historie en lett tone. Det sier veteranregissøren ligger i hans natur.

– Hadde Martin Scorsese laget «Coup de chance», hadde den blitt tung og spektakulær. I mitt DNA finnes komedien.

I oktober er det premiere på en ny Woody Allen-forestilling i Budapest, mens han nå er i gang med det nye filmmanuset.

– Jeg vil lage filmen neste vår. Den er ment for New York, men kan med litt bearbeiding endres til å kunne filmes et annet sted. Jeg elsker det, da kan familien og jeg være i en by tre-fire måneder og virkelig få oppleve den.

