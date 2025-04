KrF dreier til høyre

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kristelig Folkeparti har plassert seg trygt på borgerlig side og legger seg i tillegg lengre til høyre i det politiske landskapet. Det kommer til å bli fasiten når KrFs landsmøte skal oppsummeres søndag.

Kontrasten er stor til bildet som tegnet seg da KrF i 2018 var delt på midten, og med knappest mulig flertall valgte å forbli på borgerlig side. Daværende KrF-leder Knut Arild Hareide forsøkte å innlede samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men tapte på målstreken.

Den opprivende striden i 2018 førte til betydelig avskalling, og KrF har ikke klart å reise seg nok til å krabbe over den magiske sperregrensen på fire prosent. KrF har i dag bare tre representanter på Stortinget og snittet på meningsmålingene for april viser skarve 3,3 prosent oppslutning.

Pride-flagg er ikke lenger greit.

KrF-leder Dag Inge Ulstein, som for øvrig ikke stiller til gjenvalg på Stortinget, forsøker å profilere KrF som et familieparti. Økt barnetrygd og en solid skattelettelse for å premiere flere barn er det store valgløftet. Inspirert av familiepolitikken i ultrakonservative Ungarn.

KrF-lederen snakker pent om meningsmangfold og toleranse, men i praktisk politikk strammer partiet inn. Romsligheten overfor homofile har blitt mindre. Budskapet fra KrF er nå at det bare finnes to kjønn. Og Pride-flagg er ikke lenger greit, verken i skolen eller på offentlige flaggstenger.

Tidligere kommunikasjonssjef i KrF, Mona Høvset, har funnet grunn til å advare. «Jeg er redd partiet er i ferd med å miste sin sjel», skrev lesbiske Høvset nylig på Facebook. Hun advarte mot kulden som nå kommer inn både i samfunnet og i KrFs politikk.

Landsstyret i KrF har innstilt på at Norge bare skal ta imot 1.000 kvoteflyktninger. Partilederen vil riktignok legge seg på 5.000, i tråd med anbefalingen fra FNs høykommissær for flyktninger, men det overrasker og skuffer at en så stor del av KrF nå har blitt konservativt også i dette spørsmålet.

Kjell Magne Bondevik og Valgerd Svarstad Haugland løftet KrF til historiske høyder og fikk 13,7 prosent ved valget i 1997. Romlighet med en sigar og et vinglass pluss kontantstøtte som valgløfte ga uttelling. Nå er det dessverre høyredreining som gjelder.

Valgerd Svarstad Haugland misliker sterkt at dagens KrF-ledelsen vil fjerne fedrekvoten og la foreldrene fordele permisjonen fritt. «KrF må ikke bli et Trumpish tradwife-parti», sier den tidligere KrF-lederen treffende. Et godt råd som dessverre blir neglisjert.

