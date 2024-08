Palestinere beskriver stadig verre overgrep i israelske fengsler

Nyhetsbyrået AP har intervjuet fire nylig løslatte fanger. Alle kan fortelle om en dramatisk forverring i hva de er blir utsatt for i de overfylte fengslene, der tusener av palestinske fanger er stuet sammen.

Behandlingen har satt dype spor i noen av dem. En femte løslatt fange, Muazzaz Abayat (37), er for svak til å fortelle inngående om hva han har gjennomgått. Han greier kun å samle krefter til å snakke i noen få minutter etter å ha tilbrakt seks måneder i Naqab-fengselet sør i Israel. Her ble han jevnlig slått, forteller han.

Vel hjemme i familiens bolig utenfor Betlehem på den okkuperte Vestbredden, greier han nesten ikke å forlate lenestolen han sitter i.

– Om natten hallusinerer han og står i midten av rommet, i sjokk eller mens han minnes plagene og smertene han gjennomgikk, sier fetteren Aya Abayat.

I likhet med mange andre palestinere ble han satt i såkalt administrativ forvaring, noe som innebærer at israelske myndigheter kan holde personer fengslet på ubestemt tid og uten lov og dom.

Bevisst forverring

Ifølge Mohamed al-Salhi ble forholdene skjerpet rett etter 7. oktober-angrepet. Han sonet da en dom på 23 års fengsel i Jerusalem for å ha etablert en væpnet gruppe. Få dager etter angrepet fjernet vakter alt inventar fra cellen han satt i, deriblant radioer, TV og tekstiler. Deretter økte antall fanger fra 6 til 14, og forhengene i fellesdusjene ble fjernet. Al-Salhi ble løslatt i juni etter å ha sonet dommen ferdig.

Israelske tjenestemenn har erkjent at forholdene for fengslede palestinere er blitt verre, og at det har skjedd med overlegg.

Det er ikke mulig å få bekreftet palestinernes historier fra uavhengig hold, men alle har lignende historier selv om de ikke har hatt kontakt under fengselsoppholdet. Mens Abayat kun orker å si noen få setninger om hva han har opplevd, har de fire andre snakket inngående med AP. En av dem ber om å få være anonym i frykt for å bli pågrepet på ny.

Historiene stemmer overens med hva menneskerettsgrupper har dokumentert av overgrep i israelske fengsler. Disse har først og fremst gjort undersøkelser ved militære fengsler, spesielt ved Sde Teiman, ørkenbasen der ti israelske soldater nylig ble pågrepet fordi de er mistenkt for å ha voldtatt en palestinsk fange.

Det er her de fleste palestinerne som er pågrepet på Gazastripen, har havnet.

Ifølge den israelske hæren har 35 palestinske fanger dødd i det militærdrevne fengselet siden oktober. Noen av dem sies å ha vært syke eller de hadde skader som følge av krigen. Men militæret har ikke villet utdype opplysningene.

Hundrevis flyttet

Grunnet krav om at Sde Teiman må stenges, har militæret flyttet hundrevis av palestinske fanger til fengsler som drives av departementet for nasjonal sikkerhet, som ledes av den høyreekstreme ministeren Itamar Ben-Gvir. Spørsmålet er om det er noe bedre her.

Ifølge Munthir Amira, en politisk aktivist fra Vestbredden som har sittet i Ofer-fengselet, blir fanger ofte slått av vaktene, enten som straff eller uten grunn.

Han forteller at han og tolv andre måtte dele én celle med kun seks senger og noen få tynne tepper. Når fanger skulle på toalettet, ble de påført håndjern. Lufteturer var begrenset til 15 minutter to ganger i uken.

Amira ble holdt i administrativ forvaring, angivelig fordi han hadde publisert innlegg på Facebook som var kritisk mot Israel. I løpet av tre måneder skal han ha gått ned 33 kilo. Årsaken var minimalt med mat.

Selvmordsforsøk

Den dårlige behandlingen drev noen nærmest til vanvidd. Amira husker en dag da han og cellekameratene tittet gjennom vinduet og oppdaget at en fange forsøkte å ta livet sitt ved å hoppe fra et høyt gjerde. De banket på døren for å tilkalle hjelp. Men i stedet kom det flere soldater med to store hunder inn i cellen, der de bandt hendene deres, stilte dem på en rekke i gangen og slo dem, også på kjønnsorganene.

Han forteller at da han ble pågrepet første gang i desember, så ga vakter ham ordre om å kle seg naken og spre beina. Da han nektet, ble han slått til han adlød. Under det påfølgende avhøret stakk en vakt en metalldetektor mot kjønnsorganet hans.

Israels departement for nasjonal sikkerhet sier i en uttalelse til AP at de ikke er klar over overgrepspåstandene fra de fem løslatte mennene. Her hevdes det også at de følger alle grunnleggende regler som gjelder for fanger, og at fanger kan levere klager som de lover vil bli grundig undersøkt.

Men i uttalelsen står det også at soningsforholdene for palestinske fanger er blitt bevisst redusert til et minimum av hva loven krever etter 7. oktober. Målet er ifølge departementet å avskrekke fangene fra å begå terrorhandlinger.

Antall fanger doblet

Siden krigen begynte, er antall fengslede palestinere nesten doblet til bortimot 10.000, blant dem er både personer som er tatt til fange på Gazastripen og tusenvis som er pågrepet i de okkuperte områdene på Vestbredden og i Øst-Jerusalem. Oversikten kommer fra HaMoked, en israelsk menneskerettsgruppe som samler inn tall fra fengselsmyndighetene.

Blant de innsatte mistenkes noen for å tilhøre militante grupper, andre er pågrepet i militærraid på Vestbredden, mens en tredje gruppe er palestinere som er mistenkt for angrep mot israelske bosettere og soldater.

Andre er tilsynelatende pågrepet på grunn av kritiske innlegg i sosiale medier eller fordi de har drevet med aktivisme tidligere, ifølge en rapport fra FNs menneskerettighetskontor.

Alle de fire fangene som har latt seg intervjue av AP, sier at sult kanskje var det aller vanskeligste å takle.

Frokosten besto av 250 gram yoghurt og en enkel tomat eller paprika som skulle deles på fem personer, opplyser Omar Assaf, som er pensjonert professor i arabisk. Også han har sittet innesperret i Ofer-fengslet og ble avhørt om sine innlegg i sosiale medier.

Til lunsj og middag ble det delt ut en halvfull kopp med ris til hver person, samt en suppebolle på deling.

Avmagret

Tidligere i august samlet noen få palestinske familier seg utenfor Ofer-fengselet for å vente på slektninger som skulle løslates. Da porten ble åpnet, dukket det opp flere avmagrede menn, med bustete hår og uregjerlig skjeggvekst. Vel ute knelte de på bakken for å be.

– Smaken av frihet er svært god, sier Mutasim Swalim, som omfavner sin far og forteller at han har sittet innesperret i ett år som straff for et innlegg på Facebook.

Andre vil ikke si noe.

– Jeg har bare vært i fengsel i to måneder. Jeg ønsker meg ikke tilbake, sier en annen.

