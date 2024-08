Zelenskyj: Målet med offensiven i Russland er å opprette en buffersone

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er første gang presidenten uttrykker med klare ord hva som er målet med Ukrainas streiftog i det russiske fylket Kursk.

Tidligere har Zelenskyj sagt at militæroperasjonen har som mål å beskytte befolkningen i Sumy, på ukrainsk side av grensa, fra vedvarende russiske angrep.

Uten særlig motstand

Tusenvis av ukrainske soldater tok seg inn i Kursk for snart to uker siden, uten å møte særlig russisk motstand.

– Dette er nå vår primære oppgave i overordnede forsvarsoperasjoner: Å ødelegge så mye som mulig av det russiske krigspotensial og utføre maksimale handlinger med tanke på motoffensiv. Dette innebærer å opprette en buffersone på aggressorens territorium – vår operasjon i Kursk-regionen, sa Zelenskyj søndag.

Samtidig gjentok president Zelenskyj bønnen om raskere leveranser av viktig utstyr fra Storbritannia, Frankrike og særlig USA.

– 80 bosetninger

Siden offensiven startet 6. august, har ukrainerne erobret over 80 russiske bosetninger og tatt kontroll over et område på 1150 kvadratkilometer, ifølge ukrainske myndigheter.

Det er den største invasjonen av Russland siden andre verdenskrig. I helgen ødela ukrainerne en viktig bro i Kursk og skadet en annen bro i nærheten.

Broer ødelegges for å hindre at Russland bringer inn nye styrker, og for å blokkere de russiske forsyningsrutene til soldatene som forsvarer området.

Myndighetene i Moskva uttaler at ødeleggelsen av én av broene har hindret evakuering fra området.

