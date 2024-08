Biden-administrasjonen sikrer avtale om å kutte legemiddelpriser

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Avtalen innebærer medisiner for blant annet diabetes, hjertesvikt og blodpropper, opplyser Biden og Harris i en felles uttalelse.

De sier videre at avtalen vil spare eldre amerikanere for rundt 1,5 milliarder dollar, i tillegg til at amerikanske skattebetalere og føderale myndigheter vil spare rundt 6 milliarder dollar i forbindelse med helseforsikringssystemet Medicare.

