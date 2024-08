Ukraina med nye luftangrep mot Russland

Ukrainas forsvarssjef Oleksandr Syrskyj hevdet mandag at ukrainske styrker har erobret 1000 kvadratkilometer russisk territorium i offensiven, som startet for en uke siden.

Den fungerende russiske guvernøren i Kursk, Aleksej Smirnov, sier Ukraina nå kontrollerer 28 bosetninger i fylket. Ukrainske styrker har ifølge ham inntatt et område på tolv ganger 40 kilometer.

Tirsdag opplyste Russlands forsvarsdepartement at de har ødelagt tolv droner over Kursk. Samtidig sendte Russland 38 angrepsdroner og to ballistiske raketter mot Ukraina i løpet av natten, ifølge det ukrainske luftforsvaret. 30 av dronene ble ødelagt over flere ukrainske fylker, heter det.

