Kjent zoolog dømt for seksuell mishandling og drap på 42 hunder

Den britiske zoologen Adam Britton har vært å se på blant annet BBC og National Geographic ble torsdag dømt til mer enn ti år i fengsel i høyesteretten i Northern Territory, Australia for 56 tilfeller av grotesk, seksuell mishandling og drap på 42 hunder, hvorav ni var valper.

Det skriver blant annet NBC og The Guardian om saken, som har vekket stor internasjonal oppmerksomhet.

Advarer mot sterke inntrykk

Verdenspressen omtaler saken som såpass grotesk, at samtlige artikler kommer med en advarsel om sterke inntrykk. BBC skriver at deler av sakskomplekset er så grufullt, at det ikke kan omtales.

53 år gamle Britton jobbet med store tv-kanaler helt frem til han ble arrestert i 2022, og har blant annet jobbet med Sir David Attenborough. I september i fjor erkjente han straffskyld for dusinvis av anklager om bestialitet og grov dyremishandling, samt besittelse av overgrepsmateriale av barn.

Han filmet videoer av seg selv som torturerte hunder til døde og delte deretter videoene på nettet under pseudonymer, kom det frem i høyesterett.

Fra november 2020 til april 2022 hentet Britton 42 hunder av ulik alder og raser, som han «torturerte og utnyttet seksuelt for sin egen sadistiske nytelse», står det i rettsdokumentene.

Minst 39 av hundene ble avlivet med vilje. Høyesterettsdommer Michael Grant hadde advart de som var i rettssalen ved en tidligere høring om at detaljene om Brittons forbrytelser var så «groteske» at de kunne forårsake «nervøst sjokk».

Avslørte seg selv

Britton filmet videoer av seg selv som torturerte hunder til døde og delte deretter videoene på nettet under pseudonymer. Dette var til slutt det som ledet politiet til huset hans i utkanten av Darwin.

Han siktet seg inn mot folk på nettet som ville omplassere hundene sine og bygget en relasjon til dem, ved å obevise dem om at han ville ta godt vare på dyra.

I stedet oppbevarte han dem i en container som var fylt med opptaksutstyr og som han kalte «torturrommet». Når hundenes tidligere eiere spurte om hundene, ville Britton sende dem gamle bilder fra før han begynte å torturere dem, og i noen tilfeller gjorde han dette etter at hundene var døde.

Brittons forbrytelser, som anslås å ha begynt i 2014, gikk ubemerket frem til april 2022. Da mottok det australske politiet et anonymt tips om en video på internett som viste at hunder ble torturert, noe som førte til at politiet ransaket hjemmet hans.

Britton har vært varetektsfengslet helt siden søket, hvor politiet beslagla 44 gjenstander, inkludert sexleketøy, hundeutstyr, kameraer og våpen. De fant også avkuttede hundekroppsdeler.

Sjokkerte retten

Mye av detaljene i Brittons forbrytelser er for grafiske til å publiseres, og så groteske at høyesterettsdommer Michael Grant advarte rettssalen om at de kunne forårsake «nervøst sjokk».

Da fakta i saken ble lest opp, skyndte noen medlemmer av publikum seg ut. Andre som så på fra galleriet gråt og gispet.

Dommer Grant kalte Britton «utspekulert» og sa at den åpenbare gleden Britton tok i å torturere dyrene var sykelig tydelig. - Din fordervelse faller helt utenfor enhver vanlig menneskelig oppfatning, sa han.

Inkludert tid som allerede er sonet, kan Britton prøveløslates allerede i september 2028. Han er idømt forbud mot å eie pattedyr resten av livet. Brittons advokat hevdet at hans fordervelse var drevet av en sjelden lidelse som forårsaket intense, atypiske seksuelle interesser.

I retten torsdag leste de opp et brev fra Britton, som ba om unnskyldning for sine «nedverdigende forbrytelser».

- Jeg angrer dypt på smerten og traumene som jeg forårsaket uskyldige dyr og følgelig min familie, venner og medlemmer av samfunnet, skrev han.

