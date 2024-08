Harris leder i viktige vippestater

Mens Harris er på valgkampturné i det sørvestlige USA, har hun opparbeidet seg en ledelse på 4 prosentpoeng både i Pennsylvania, Wisconsin og Michigan, ifølge målingen til New York Times og Siena College.

I alle tre stater sier 50 prosent av de spurte at de støtter Harris, mens 46 prosent sier de ville stemt på Trump, ifølge målingen som ble gjort fra 5. til 9. august.

I overkant av 600 personer ble spurt i hver av de tre statene, og feilmarginen er på mellom 4,2 og 4,8 prosentpoeng.

Bedre enn Biden

Harris gjør det klart bedre enn president Joe Biden før han trakk seg. I hele det siste året har målingene i de tre statene vist at Trump og Biden lå mer eller mindre likt, eller at Trump ledet.

New York Times skriver at tallene er et klart oppsving for demokratene, men målingen viser også svakheter for Harris. Et flertall sier de har mer tillit til Trump når det gjelder økonomien og innvandring, temaer som er viktige i årets valgkamp.

Men et stort flertall på 24 prosentpoeng stoler mer på Harris i spørsmålet om abort.

Les også: Republikanske senatorer bekymret over Trumps sikkerhetspolitikk (+)

Fortsetter rundreisen

Harris og hennes visepresidentkandidat Tim Walz fortsatte fredag sin rundreise til vippestater med et fullpakket folkemøte i Phoenix i Arizona.

Hun startet rundreisen med valgmøter i de tre vippestatene i Midtvesten – Pennsylvania, Michigan og Wisconsin, der hun ble mottatt av begeistrede folkemengder. Påfølgende besøk i North Carolina og Georgia måtte avlyses på grunn av orkanen Debby.

I Arizona, som deler grense med Mexico, holdt hun seg stort sett til manuskriptet, men hun skjerpet også kritikken av Trumps innvandringspolitikk

– Donald Trump ønsker ikke å fikse dette problemet. Vær klar over det. Han snakker i store ord, men han handler ikke, sa hun og viste til at Trump tidligere i år stanset en stor innvandringsreform som demokrater og republikanere var enige om etter lange forhandlinger i Kongressen.

Snakket om abort

– Vi vet at vårt innvandringssystem er ødelagt, og vi vet hva som skal til for å fikse det – en omfattende reform som inkluderer streng grensesikkerhet og en vei til statsborgerskap, sa hun.

I en stat som er blant statene som har innført strenge restriksjoner på abort, snakket Harris også om det som kan bli en vinnersak, særlig hos kvinner.

– I 20 stater er det nå et Trump-forbud mot abort. Mange av dem er som det i Arizona, uten unntak selv for voldtekt og incest, sa hun.

Første på en uke

Mens Harris samlet over 15.000 begeistrede tilhørere i Phoenix, holdt Trump sitt første valgmøte på en uke i den republikansk-dominerte delstaten Montana.

Trump, som overlevde et drapsforsøk på et valgmøte i Pennsylvania i forrige måned, viste irritasjon over å bli spurt om hvorfor han har holdt så lav profil den siste uka.

På en pressekonferanse på eiendommen sin i Florida torsdag forsvarte han seg med at han lå an til å vinne likevel, og at han dessuten ville la demokratene avholde sitt landsmøte.

Trump lå ifølge målingene an til å vinne valget før Joe Biden trakk seg 21. juli, men Harris har ridd på en begeistringsbølge som har brakt henne i tet, etter at hun tok over etter Biden og deretter utpekte Minnesota-guvernør Walz til sin makker.

Les også: Angriper Donald Trump: – Han er en redd, gammel mann

Irritabel

Harris' oppsving ser ut til å ha gått Trump på nervene. På pressekonferansen i Florida avviste han Harris' ledelse på målingene og klagde på medienes dekning av de store folkemengdene på valgmøtene hennes og at hun ikke har holdt pressekonferanser.

Harris for sin del dro videre fra Arizona til et nytt valgmøte i Las Vegas i Nevada,

Arizona og Nevada var betraktet som vippestater etter at Biden vant dem begge i 2020, men i den siste tiden var vurderingen at Trump lå an til å vinne begge. Nå har imidlertid Cook Political Report omklassifisert dem fra trygge republikanske til vippestater igjen.

Les også: Kommentar: Pøblene i Englands gater (+)

Les også: Dagsavisen mener: Andre land gir langt mer til Ukraina enn oss (+)

Les også: Ødelagt døgnrytme: – Handler ikke om at tenåringene er slappe (+)