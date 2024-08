Sommerferie = ødelagt døgnrytme. Slik fikser du tenåringen din

---

Hvem: Øystein Vedaa

Hva: Søvnforsker og psykolog ved FHI og Bergen Søvnsenter (og B-menneske)

Hvorfor: Vet akkurat hvordan du skal få tenåringen din tilbake i normal døgnrytme før skolestart

---

Hvor vanlig er det å miste helt kontroll på døgnrytmen i ferien?

– Uten at jeg har noen tall på det foran meg, så tror jeg det er veldig vanlig. Det er også vanlig i helgene. Med en gang man har fri så er det mange som endrer døgnrytmen litt.

Når bør man søke legehjelp?

– Når du ikke selv klarer å snu døgnrytmen tilbake, og det går på bekostning av mulighetene til å få sove nok i ukedagene, eller man ikke klarer å komme seg på skolen. Noen faller ut av skolen fordi de ikke klarer å våkne tidsnok om morgenen.

Når er det et medisinsk problem?

– Kriteriet for diagnosen «forsinket søvnfaselidelse» er at tidspunktet en sover på over tid er senere enn det som er ønsket eller sosialt påkrevd, samtidig som det ikke er mulig for personen å sovne tidligere bare ved å legge seg tidligere.

Men er det ikke ganske normalt med slappe tenåringer som sover til langt på dag?

– Det skjer flere ting i puberteten som bidrar til mønsteret, så det handler ikke om at tenåringene er slappe. Vi ser det samme mønsteret i andre pattedyr når de kommer i sin pubertet. Tre ting regulerer søvnen vår: 1) døgnrytme, 2) opparbeiding av søvnbehov, og 3) atferden vår, og alle disse endres i puberteten.

– Tenåringer i puberteten blir disponert for å sovne på et senere tidspunkt, og de bruker lengre tid på å bygge opp behov for søvn i løpet av dagen. Disse to komponentene begynner å tilpasse seg en voksen persons mønster, men en tenårings behov for søvn er like stort som før puberteten. Resultatet blir at de sovner senere, og trenger å sove lengre om morgenen for å få nok søvn.

– Samtidig kommer den sosiale faktoren i tenårene, der samfunnet legger opp til senere kvelder for ungdommer, og de får også anledning til å bestemme sin egen leggetid selv. Men det blir et ansvar som ikke er til deres fordel, for vi ser at jo lenger opp i tenårene foreldrene bestemmer leggetiden, dess mer sover tenåringen.

Så foreldre kan forme sine tenåringer til å bli A- eller B-mennesker?

– Nja, å være A- eller B-menneske er personlighetstrekk som er varige, og forskning viser at det er stabile trekk over tid. Men litt endring kan en få til: Hvis en oppfører seg som er A-menneske, og er veldig regelmessig i det, kan en bli litt mer A-menneske over tid.

Hva er dine beste råd for å få tenåringen tilbake til normal døgnrytme før skolestart?

– Nå er det halvannen uke til skolestart, og det er akkurat nok tid til å endre mønsteret. Det beste er å flytte på tidspunktet for når tenåringen står opp, i stedet for å sende dem tidligere i seng. Det er vanskelig å tvinge seg selv til å sovne, men en kan tvinge seg selv til å stå opp. Man bør systematisk flytte oppvåkningen 30-60 minutter tidligere per dag. Det er viktig å ikke flytte tidspunktet for mye om gangen, men ta små steg.

– Den største feilen mange gjør er å legge seg for tidlig, slik at man blir liggende lenge uten å få sove. Det å ligge lange perioder våken i sengen kan i verste fall utvikle seg til en kronisk søvnløshet. Når en legger seg, skal det utløse ro og søvnighet. Ligger en mye våken i sengen, vil det å legge seg begynne å utløse våkenhet - mange beskriver at det blir som at en bryter skrus på i hodet. Når vi behandler søvnløshet må vi lære kroppen å assosiere sengen med søvn igjen. Det oppnår vi med søvnrestriksjon, der vi i perioder frarøver pasienten for søvn i starten, før de gradvis får sove mer og mer.

Hva med å bare tvinge seg opp til første skoledag, selv om man kun har sovet én time?

– Det er ikke ideelt med en brå overgang, der man over natten går fra å sove til langt på dag til å stå opp grytidlig om morgenen. Spesielt ikke for ungdommer som allerede jobber mot biologien fra før. Døgnrytmen må heller flyttes gradvis.

Sovemedisin, da?

– I utgangspunktet er ikke medisin det mest effektive. Å endre atferden til tidligere oppvåkning, sammen med eksponering av dagslys, er langt bedre.

Du har nettopp hatt ferie selv, hvordan sov du?

– Jeg har selv utviklet en søvndagbok-app (Morfei søvndagbok), og den viser at jeg har sovet veldig bra, med et gjennomsnitt på 7,5 timer den siste uken. Som typisk B-menneske har jeg forsinket døgnrytmen min litt og har sovnet i 01-02-tiden. I dag var første dagen min på jobb etter ferien, så i natt sov jeg bare fem timer. Men det går bra, vi tåler det av og til. Jeg burde nok vært bedre på å følge mine egne råd.

Ok, vi tar de faste spørsmålene også helt til slutt. Hva gjør deg lykkelig?

– Å være i hagen. Hagearbeid, som vedlikehold eller bygging av noe nytt, er lykke for meg.

Hvem var din barndomshelt?

– Supermann. Han virket så snill, mild og god.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da legger jeg meg litt sent. I 02-tiden kanskje, hehe.

