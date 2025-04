Frp vil ha strengere soningsregime: – Trenger ikke flere «kosetiltak»

– Vold mot ansatte i fengsler er fullstendig uakseptabelt. Dersom terskelen for å utføre vold mot ansatte stadig blir lavere, bør vi vurdere å heve terskelen ved å stramme til konsekvensene for de som utfører volden.

Det sier Helge André Njåstad. Han er stortingsrepresentant for Frp, og leder av justiskomiteen på Stortinget.

På kort tid har det vært to alvorlige voldshendelser i norske fengsler der flere fengselsbetjenter ble skadet, hvorav en alvorlig. Dagsavisen skrev forrige uke om hvordan ledere og tillitsvalgte i kriminalomsorgen roper høyt alarm om farene ved for lite folk på jobb.

Leder i Oslo Fengselsfunksjonærers forening, Hans Christian Tanum, sa at daglig vold, trusler og spytting har blitt et stadig større problem.

– Terskelen for å utøve vold er vesentlig lavere i dag enn den var i gamle dager. De har ingen hemninger lenger, de går sammen og utover vold uten å tenke på konsekvensene. Dette er unge som takler dårlig å bli snakket til og å få avslag på det de krever, sa han.

– Finnes ingen unnskyldning

Frps Njåstad mener det trengs hardere skyts for å få bukt med problemet.

– Hvis voldelige innsatte vet at vold får reelle konsekvenser, som isolasjon, fratakelse av goder og utsettelse av prøveløslatelse, vil adferden automatisk endre seg. Hvis ikke, vil den voldelige innsatte stadig få forlengede dommer og bli sittende innesperret slik at offentligheten kan skjermes fra ham. Det er ikke nødvendigvis noe tap, sier han.

Han mener at å skulle hevde at volden i fengslene skyldes for dårlige soningsforhold, er et farlig premiss.

– Det insinuerer at innsatte nærmest har rett til å være voldelige hvis de ikke er fornøyde. Den logikken kan vi aldri akseptere. Det er den innsatte som har ansvaret for sin egen vold. Punktum. Det finnes ingen unnskyldning for å angripe fengselsbetjenter - verken mattilbud, aktivitetstilbud eller isolasjon.

Vil ikke ha «kosetiltak»

Etter hendelsen i Oslo fengsel, sa fengselsleder Nils Leyell Finstad til Dagsavisen at han er svært bekymret for bemanningssituasjonen i norske fengsler, og at det er her det store problemet ligger.

– Vi har mange innsatte i et fellesskap, og samtidig har vi et press på oss hele tiden for å sikre de innsatte mest mulig tid ute av cellen. Isolasjon og innlåsing er ikke bra, særlig når det ikke er faglig begrunnet, men vi har store avdelinger og altfor få faglærte på jobb. Noen få innsatte har et potensial til å begå voldshandlinger, og dette kan i stor grad forebygges og avverges med tilstrekkelig bemanning, forteller han.

Også Njåstad ser at det er tydelig at kriminalomsorgen er sultefôra på ressurser, og sier Frp hadde i sitt alternative statsbudsjett å øke tilskuddene. Han er likevel krystallklar på at han mener at også et strengere soningsregime må til.

– Vi kan ikke drive fengselsvesenet etter tanken om at man må «kjøpe seg fred» med flere tilbud og mer bemanning. Da ender vi opp med å belønne vold, ikke straffe den. Vi trenger ikke flere dyre aktiviteter og «kosetiltak» for å få innsatte til å oppføre seg. Det vi trenger er strengere soningsregime, tydeligere reaksjoner, og mer kontroll over hvem som får hva i fengselet, sier Njåstad til Dagsavisen.

