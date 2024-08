Flere titalls pågrepet etter opptøyer i flere byer i Storbritannia

Ytre-høyre-grupper er mange steder i konfrontasjon med antirasistiske grupper, ifølge flere medier. Opprørspoliti med skjold og køller er mobilisert i stort antall for å forsøke å holde situasjonen under kontroll.

I Blackpool er over 20 personer pågrepet, mens ti personer, hvorav minst én er så ung som 15 år, er pågrepet i fylket Staffordshire, skriver Sky News.

Også i byene Bristol, Hull og Sunderland er flere pågrepet, men det er ikke kjent hvor mange.

I Liverpool, der to politimenn er fraktet til sykehus med alvorlige skader, er seks personer mellom 29 og 58 år pågrepet. En av politifolkene skal ha blitt dyttet av en motorsykkel og angrepet, skriver kanalen.

Mye uro

Det har vært opptøyer en rekke steder i landet denne uka, men situasjonen ser ut til å ha spisset seg til lørdag. Uroen begynte etter at tre små jenter ble drept i et knivangrep i Southport mandag.

Etter drapene har det vært en flom av desinformasjon og ryktespredning i sosiale medier. Det hevdes blant annet at personen bak Southport-angrepet var en radikal islamistisk migrant, noe politiet avviser.

Politiet har pågrepet en 17-åring som er født i den walisiske hovedstaden Cardiff til foreldre med bakgrunn fra Rwanda.

Krisemøte

Statsminister Keir Starmer samlet lørdag regjeringsmedlemmer til krisemøte om situasjonen. Han sa da at politiet har hans fulle støtte til å gripe inn mot «ekstremister» som forsøker å så hat.

– De som deltar i voldelige uroligheter vil betale prisen, kriminell vold og uorden hører ikke hjemme i Storbritannias gater, sa innenriksminister Yvette Cooper.

Demonstranter kaster stoler, nødbluss og murstein mot politifolk i Liverpool, opplyser en av nyhetsbyrået AFPs fotografer som er på stedet. Britiske medier melder også om sammenstøt mellom demonstranter og politi i Manchester like ved.

Flere skadet

Politiet opplyser på X at flere politifolk er skadet og at det er innført et droneforbud i sentrum av Liverpool. Politifolkene har også fått utvidede fullmakter for å stanse uroen.

Sky News har laget en oversikt der det går fram at det også har vært uro og hendelser i Stoke-on-Trent, Leeds, Sunderland, Blackpool, Hartlepool, Hull, Nottingham og Belfast. Flere steder har det vært pågripelser.

I Blackpool melder kanalen om flaskekasting og slagsmål, der skal pønkere og personer i fotballskjorter ha støtt sammen. Personer i folkemengden ropte slagord som «vi vil ha landet vårt tilbake» og «oh Tommy Robinson», med henvisning til den straffedømte lederen for den antimuslimske organisasjonen English Defence League (EDL), skriver de.

Tiktok-kontoer

Sky News har dokumentert at nettverk av anonyme Tiktok-kontoer og Telegram-grupper forsøker å piske opp stemningen. Statsminister Keir Starmer har refset og advart de store selskapene som står bak de sosiale mediene om at de har et ansvar.

– Sosiale medier må overholde lovverk som har til hensikt å hindre spredning av opphissende desinformasjon, uttalte han på en pressekonferanse etter et møte med britiske politiledere torsdag.

– Det er også en forbrytelse og det skjer på deres premisser, sa Starmer videre.

