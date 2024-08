Israel hevder å ha drept lederen for Hamas' væpnede fløy i angrep i juli

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Angrepet ble gjennomført mot Al-Mawasi utenfor Khan Younis 13. juli, men det var ikke klart om Deif ble drept. Minst 90 personer ble drept i angrepet.

Dagen etter hevdet Hamas at Deif var i god behold, og at han hadde oppsyn med gruppens operasjoner i Gaza. IDF sier nå at Deif ble «eliminert» i angrepet.

– Jagerfly fra IDF gjennomførte et angrep i området rundt Khan Younis 13. juli 2024. Etterretningsinformasjon bekrefter at Mohammed Deif ble eliminert i angrepet, sier IDF i en uttalelse.

Denne uken ble Hamas-leder Ismail Haniyeh drept under et besøk i Iran. Hamas gikk raskt ut og sa at Israel sto bak, men Israel har så langt ikke kommentert dette angrepet.

