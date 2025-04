Trump forsvarer seg etter børsraset

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Obligasjonsmarkedet går bra. Det var et lite øyeblikk, men jeg løste problemet raskt, sa Trump til pressen om bord på Air Force One på vei til Florida fredag.

– Når folk forstår hva vi holder på med, mener jeg at dollaren kommer til å stige kraftig, sa han og la til at dollaren for alltid vil være verdens foretrukne valuta.

– Vi er den foretrukne valutaen. Det vil vi alltid være. Jeg mener at dollaren er fantastisk, sa han etter at dollaren raste til sitt laveste nivå mot euro på over tre år.

Trump satte de varslede tollsatsene mot alle land i verden unntatt Kina på pause etter at børsene over hele verden stupte og markedet begynte å frykte at investorene ville trekke seg ut av amerikanske statsobligasjoner.

Børsene gikk i været da han kunngjorde pausen, men uroen fortsatte med ny nedgang dagen etter, selv om børsuka til slutt endte litt opp fredag.

På flyet fredag sa Trump at tollen på 10 prosent som fortsatt står ved lag, vil være et gulv framover, mer eller mindre, selv om det kan komme unntak.

Med Kina fortsetter imidlertid handelskrigen. USA har innført en toll på 145 prosent på kinesiske varer, og Kina har kontret med toll på 125 prosent på amerikanske varer.

Les også: Nå sier eksperter stopp: – Tidlig skjermbruk truer barnas framtid (+)

Les også: Dette får etterlatte av din pensjon når du dør (+)

Les også: – Folk tror du er hjerneskadd når du er litt annerledes i ansiktet