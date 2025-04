Ekspert: – Dette må ses som en fiendtlig handling fra USA

– Vi må se dette som en oppfølging av Donald Trumps utspill. Pete Hegseth bærer Trump-administrasjonens fane og jeg tror de sonderer, presser og forhandler med Panama, skriver Hilmar Mjelde i en e-post til Dagsavisen om Hegseths Panama-besøk.

Mjelde er professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet.

– Det er som om USA presser en fot innom dørstokken. USA sonderer hvor mye de kan oppnå uten bruk av militærmakt, mener USA-eksperten.

Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, følger amerikansk politikk tett. (Mauricio Ramirez, Høgskulen på Vestlandet)

USAs forsvarsminister Pete Hegseth ankom mandag Panama på offisielt besøk. I løpet av oppholdet skal Hegseth treffe tjenestemenn fra Panama og forsvarsrepresentanter fra andre land i Mellom-Amerika, som deltar på en sikkerhetskonferanse i Panama by, skriver NTB.

– Nok en gang lyver Trump

– Alle besøk til områdene som Donald Trump vil annektere, må ses som en fiendtlig handling fra USA og et varsel om at noe er i emning, mener Hilmar Mjelde.

– Det er en slags parallell til Kina som bygger kunstige øyer for å ekspandere, legger professoren til.

Kina gjør krav på omtrent hele Sør-Kinahavet. Landet har blant annet bygd baser på skjær som ligger under vann ved lavvann. De ignorerer en kjennelse fra en voldgiftsdomstol som i 2016 fastslo at landets krav mangler juridisk grunnlag og at bygging av kunstige øyer i havområdet er ulovlig, skriver NTB.

USAs president Donald Trump har gjentatte ganger sagt at USA vil ha tilbake kontrollen over Panamakanalen. Den viktige handelsruten forbinder Atlanterhavet og Stillehavet og gir en betydelig kortere og raskere vei for skipsfarten enn å gå rundt Kapp Horn lengst sør i Sør-Amerika.

Panamas president Jose Raul Mulino er kritisk til Donald Trumps utspill om Panamakanalen. (Matias Delacroix/AP)

Og prosessen om å «ta tilbake» Panamakanalen pågår fortsatt, hevdet USAs president Donald Trump i sin tale til Kongressen i mars.

– For å ytterligere styrke nasjonens sikkerhet skal vi ta tilbake Panamakanalen, og vi har allerede begynt med det. Vi tar den tilbake, sa Trump, ifølge NTB.

Dette reagerte Panamas president sterkt på.

– Nok en gang lyver Trump. Panamakanalen er ikke i en prosess for tilbakeføring, skrev president Jose Raul Mulino i Panama på X.

Trump har pekt på Kina

I midten av mars skrev NBC News og CNN at Trump-administrasjonen har bedt Pentagon «se på forskjellige muligheter» for å sikre amerikansk tilgang til Panamakanalen.

Forsvarsdepartementet er bedt om å se på en rekke forskjellige scenarioer, fra et tettere samarbeid med panamanske sikkerhetsstyrker til å ta kontroll over kanalen med makt, sa embetsfolk til NBC News.

Målet er å styrke USAs tilstedeværelse der for å minske Kinas innflytelse og tilgang til kanalen, ifølge embetsfolkene, skrev NTB. Trump har truet med å ta tilbake Panama-kanalen, ifølge ham fordi Kina har for stor innflytelse. Både Kina og Panama har avvist påstanden.

Donald Trump er tilbake i maktens korridorer i Det hvite hus. (Kevin Mohatt/Reuters)

Nøkkelruter som bruker Panamakanalen: Asia – USAs østkyst, Europa – USAs vestkyst, Canada – USAs vestkyst og Sør-Amerikas vestkyst – USAs østkyst. (AFP)

– Jeg tror vil se konkrete fremstøt

Panamakanalen ble bygd av USA tidlig i det 20. århundre og tilhørte USA helt til den ble overlatt til Panama i 1999. 40 prosent av all konteinertransport til USA på skip går gjennom kanalen, ifølge NTB.

– Jeg tror vi vil se konkrete fremstøt og forsøk på å øke innflytelsen over Panama og Grønland, men at det ikke foreligger noen plan enda, skriver professor Hilmar Mjelde.

Som Dagsavisen tidligere har omtalt, mener USAs president Donald Trump at befolkningen på Grønland vil dra enorm nytte av å bli en del av USA – og har hevdet på sin egen plattform TruthSocial at de «før eller senere kommer til å bli det». Trump har dessuten ikke villet utelukke bruk av økonomisk eller militær tvang for å få kontroll over Grønland og Panama, ifølge Reuters.

– Vi annekterer ingenting, sa USAs Marco Rubio til amerikansk presse på Natos utenriksministermøte i Brussel fredag, på spørsmål om landets planer for Grønland, ifølge NTB.

– Men det vi ikke vil tillate, er at Kina rykker inn, la Rubio til.

Fakta om Pete Hegseth

USAs forsvarsminister under president Donald Trump.

Født 6. juni 1980 i Minnesota. Har norske aner på begge sider av familien.

Har studert statsvitenskap ved universitetene Princeton og Harvard.

Sluttet seg til USAs nasjonalgarde i 2003 og tjenestegjorde i Irak og Afghanistan.

Jobbet i Fox News siden 2014 og ble en framtredende skikkelse i konservative medier i USA.

(Kilder: Fox News, AP, Ballotpedia)

Pete Hegseth. (Carlos Barria/Reuters)

