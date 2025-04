Stoltenberg om russisk Nato-trussel: – Det er de som er der ubedt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Ukraina er et selvstendig land. Det er Ukraina som selv bestemmer hvilke styrker de ønsker å ha på sin jord. Det er russerne som er der ubedt, sier Norges finansminister Jens Stoltenberg (Ap) til Dagsavisen. Han var Natos generalsekretær i perioden 2014-2024.

Jens Stoltenberg avbildet under arrangementet Politisk pub i Oslo onsdag kveld. (Jørn H. Skjærpe)

Stoltenberg kommenterer dette ferske utspillet fra Kreml:

– Enhver tilstedeværelse av utenlandske styrker i Ukraina, uavhengig av flagg og erklært mandat, vil av Russland bli sett på som en trussel mot landets sikkerhet, sier talsperson Maria Zakharova i det russiske utenriksdepartementet, ifølge italienske La Repubblica.

Kreml og Maria Zakharova advarer Nato-land mot å plassere styrker i Ukraina. (Maxim Shemetov/Reuters)

Dette inkluderer styrker fra Nato-land på ukrainsk jord, ifølge Zakharova.

– Det kan eskalere til en direkte militær konflikt og direkte sammenstøt mellom Russland og spesifikke Nato-medlemmer som er involvert, noe som da i praksis vil bety en konflikt med hele alliansen, legger hun til.

Frankrike og Storbritannia

Nato-traktatens artikkel 5 sier at et angrep på et av alliansens medlemmer, skal regnes som et angrep på dem alle.

– Hvis Nato-land sender inn styrker, er det fordi vi er invitert av Ukraina, sier Jens Stoltenberg.

Frankrikes president Emmanuel Macron sa forrige måned at en internasjonal støttestyrke for Ukraina er under planlegging.

Frankrikes president Emmanuel Macron og britenes statsminister Keir Starmer. (LUDOVIC MARIN/AFP)

Ifølge Macron er meningen at styrken skal utplasseres etter at en fredsavtale mellom Ukraina og Russland er på plass. Storbritannia og Frankrike er landene som har stått i bresjen for å etablere en slik støttestyrke, ifølge NTB.

Zakharova har også tidligere gått ut mot disse planene.

– Frankrike og Storbritannia legger planer for en militær inngripen i Ukraina under påskudd om en fredsbevarende styrke, lød anklagen fra Zakharova nylig, ifølge NTB.

Støre: – Ukraina har rett til å be om hjelp

Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er på samme linje som regjeringskollega Stoltenberg.

– Dette er et av flere utspill fra Russland. Men Ukraina er et suverent land som har rett til å be om den hjelpen de trenger, sier statsministeren til Dagsavisen.

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under arrangementet Politisk pub i Oslo onsdag. (Jørn H. Skjærpe)

Han påpeker at Ukraina ikke er Nato-medlem, og at det ikke pågår noen Nato-operasjon i Ukraina.

– Et slikt utspill spiller opp en frykt jeg mener er uberettiget, sier Støre.

