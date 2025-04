Svarer på USAs bistandskutt: – Viktig for Norge å gå foran

18 organisasjoner hadde søkt om støtte. Disse 10 fikk innvilget søknadene, og får over en milliard kroner til sitt arbeide:

Atlasalliansen, Care Norge, Etisk Handel, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Plan Norge, Right to Play, SOS-barnebyer, Norges idrettsforbund og paralympiske komite og FRI-foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Pengene kommer fra regjeringens bistandsbudsjett som er på over 58 milliarder kroner for inneværende år.

– Det er nå mye av innholdet i budsjettet for 2025 blir klart, når tildelinger gjøres og vi dermed vet hva pengene skal gå til, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust (Ap) til Dagsavisen.

Styrker sivile samfunn

Beskyttelse av barn som står i fare for å miste foreldre, påvirkningsarbeid i kampen for skeive og kvinners rettigheter, er bare noen av prosjektene som får penger når Norge nå styrker sivilt samfunn i utviklingsland. Hele ti organisasjoner får til sammen over en milliard kroner i 2025. Avtalene er fra ett til fem år lange, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Lokale organisasjoner er førstelinja både når det gjelder humanitær bistand, utvikling og i kampen for demokrati og menneskerettigheter. Deres innsats og eksistens er avgjørende for å skape gode samfunn, hvor folks rettigheter respekteres. Derfor prioriterer Norge støtten til styrking av sivilt samfunn, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust (Ap).

Flere av prosjektene som får penger, skal bidra til å bekjempe kjønnsbasert vold og fremme kvinners rett til å bestemme over eget liv og egen helse, samt kvinners politiske og økonomiske deltakelse. Noen av midlene går også til kampen for skeives rettigheter, mangfold og inkludering. Dette er blant de viktigste prioriteringene til regjeringen, i følge pressemeldingen.

Store summer

Kontraktene ferdigstilles i disse dager, derfor ønsker ikke statsråden å gå inn på enkeltbeløp.

– Det er de store organisasjonene som Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp og Care Norge som får mest. Her er det snakk om flere hundre millioner kroner, sier Åsmund Aukrust til Dagsavisen.

– USA og andre land struper bistanden. Er dette Norges motsvar?

– Absolutt. I en tid hvor USA, og flere andre borgerlige styrte land, som Sverige og Nederland kutter i bistand, er det viktig for Norge å gå foran, og prioriterer bistand, sier han.

Utviklingsminister Åsmund Aukrust (Ap). (Ole Berg-Rusten/NTB)

– Det er viktig av to grunner. Det er viktig å prioritere likestilling, kvinner rett over egen kropp, mangfold og inkludering. Vi vet hvor viktig dette er for utvikling. Den andre grunnen handler om penger og politikk. Norge skal være en tydelig stemme, som viser at vi prioriteter bistand høyt. Mange steder i verden ser vi at det er angrep på sivile rettigheter. Derfor er det viktig å støtte opp om det, sier Åsmund Aukrust.

Han mener at svært mange lokale organisasjoner vil trolig ikke overleve de enorme bistandskuttene vi nå er vitne til rundt om i verden.

– Norge er, og skal fortsette å være, en pålitelig giver og partner. Derfor er denne potten stor i år, sier han.

– Vi ser at angrep på minoriteter er det første tegn på at demokratiet er på spill. Derfor er de prosjektene vi nå støtter viktig for demokratiet, sier Åsmund Aukrust.

Økonomisk, sosial og politisk ulikhet

Støtten er ikke ekstra midler, men avtaler inngått etter den årlige søknadsrunden for styrking av sivilsamfunn. Norsk Folkehjelps forrige avtale gikk fra 2020-2024, og den nye gjelder for 2025-2029.

Vi er veldig fornøyd med at vår avtale øker fra 2025, og at Norge opprettholder sitt finansieringsnivå i en tid hvor vi ser at flere giverland kutter i sin støtte. — Jane Filseth Andersen, Norsk Folkehjelp

– Dette gjør at vi kan fortsette vårt arbeid samarbeid med lokale sivilsamfunnsorganisasjoner i 17 land etter at forrige femårsavtale gikk ut i 2024. Vi er veldig fornøyd med at vår avtale øker fra 2025, og at Norge opprettholder sitt finansieringsnivå og sin rolle som en pålitelig strategisk partner i en tid hvor vi ser at flere giverland kutter i sin støtte. sier Jane Filseth Andersen, seksjonsleder globale systemer og institusjonelle givere i Norsk Folkehjelp til Dagsavisen.

– Midlene vil gå til reduksjon av økonomisk, sosial og politisk ulikhet, gjennom å styrke lokalesivilsamfunnsorganisasjoners evne til å organisere seg, mobilisere sine medlemmer og påvirke sine myndigheter.r, sier hun.

Mange av Norsk Folkehjelps partnere opplever store kutt i sine budsjetter, i og med bortfall av amerikansk støtte.

– Fortsatt støtte med norske midler vil bidra til å opprettholde sivilsamfunnsorganisasjoner i land hvor demokratiske verdier utfordres., sier Jane Filseth Andersen.

