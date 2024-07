Korrupsjonsdømt senator avviser at han vil trekke seg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Onsdag meldte NBC News at to personer med kjennskap til saken sier Menendez har informert noen av støttespillerne sine om at han akter å trekke seg.

Menendez hevder det ikke er noe hold i påstandene og sier det fremstår som et forsøk på å tvinge ham til å uttale seg.

– Alle som kjenner meg, vet at tvang er den verste måten å få meg til å gjøre noe, sier Menendez til CBS News.

Presset mot senatoren fra New Jersey har økt etter at han tirsdag ble funnet skyldig i 16 tiltalepunkter, inkludert bestikkelser. Både senatsleder Chuck Schumer og den andre New Jersey-senatoren Cory Booker har bedt Menendez trekke seg.

Da kjennelsen kom, sa Menendez at han ville anke, men ville da ikke svar på spørsmål om han ville trekke seg fra Senatet, der han har sittet siden 2006.

