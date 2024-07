For få ser Kevin Costners første film – nå utsettes premieren på nummer to

Del to skulle hatt premiere allerede 16. august, etter at første del hadde premiere så sent som i slutten av juni.

Opprinnelig var filmselskapets tanke at Horizon: An American Saga – Chapter 2» skulle følge tett opptil, mens kinopublikum fortsatt hadde den første filmen i friskt minne. Hele sagaen er på fire filmer.

Men etter at del én spilte inn beskjedne 23 millioner dollar på sine to første uker på kinoene, har distributøren ombestemt seg, melder Variety.

«Territory Pictures og New Line Cinema har besluttet seg for ikke å slippe «Horizon: Chapter 2» 16. august for å gi publikum en større mulighet til å oppdage den første delen av «Horizon» i ukene fremover», heter det fra en talsperson for New Line.

– Kevin laget denne filmen for folk som elsker film og som ønsker å dra på en reise. Støtten vi har fått fra filmfans og kinoeiere når de opplever første kapittel av denne sagaen bare forsterker vår tro på dem og filmene som vi har laget, lyder uttalelsen fra Territory Pictures.

Det kostet 100 millioner dollar å spille inn første kapittelet, og Kevin Costner har røpet at han har bidratt med en anselig sum fra egen lomme. Han har også skrevet manus, sto for regi og spilte den mannlige hovedrollen.

I Norge har 10.509 besøkende sett første del av «Horizon». Besøket ble nær halvert i filmens andre uke på kinoene.

Ny premieredato for del to er foreløpig ikke bekjentgjort, men det er fortsatt lagt opp til at den blir å se på kino, ifølge bransjebladet. Del én blir å se som såkalt premium video on demand fra 16. juli, mens dato for premieren på Max ikke er kjent.

