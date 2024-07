Starmer mener han kan få en bedre avtale med EU

– Vi mener vi kan få en mye bedre avtale enn den feilslåtte brexitavtalen Boris Johnson kom hjem med og vi vil jobbe for det, sier Starmer til journalister i Belfast i Nord-Irland.

Starmer er på sin første reise som statsminister, hvor han skal besøke Nord-Irland, Skottland og Wales.

– Vi har fått et tydelig mandat for forandring og for et annerledes forhold til EU, sier Starmer.

Storbritannia gikk formelt ut av EU i 2020, og daværende statsminister Boris Johnson framforhandlet en ny handelsavtale med unionen. Starmer har tidligere sagt at han vil gjøre store endringer i avtalen.

