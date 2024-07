Minst fem drept i angrep mot Kyiv, melder lokale myndigheter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Regionale myndigheter sier at byens luftvern måtte i aksjon da Russland angrep byen med både ballistiske raketter og krysserraketter mandag. Det er svært sjeldent at Kyiv angripes på dagtid.

Ifølge lokale myndigheter er minst fem drept i angrepet. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at Russland brukte over 40 raketter i angrepet, som også skal ha truffet et barnesykehus.

– Angrep mot Ukraina på den tiden av døgnet når det er mest folk i gatene. Gale russiske terrorister, skriver Andrij Jermak, som er stabssjefen til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, på Telegram.

Lokale myndigheter melder blant annet om mye vrakrester, trolig fra raketter avskåret av ukrainsk luftvern. Det er meldt om eksplosjoner og mye røyk i flere av byens distrikter.

Kyiv-ordfører Klitsjko sier at ambulanser er på vei til distriktet Solomanskyi.

Lokale medier melder samtidig som eksplosjoner i byene Kropyvnytskyj og Kryvyj Rih, lenger sør i landet.

