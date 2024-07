Katten Larry tar imot sin sjette britiske statsminister

Det så ikke ut som Larry brydde seg noe særlig om at Storbritannia fredag morgen våknet til et maktskifte. Mens Rishi Sunak gjorde seg klar for å gå av som statsminister, og Keir Starmer gjorde seg klar for å gå på, lusket Larry rundt utenfor statsministerboligen i fred og ro.

Katten Larry har bodd i Downing Street 10 siden 2011, da han ble adoptert fra dyrebeskyttelsen i nærheten av daværende statsminister David Cameron.

Larry ble utnevnt til regjeringens sjefsmusefanger, en jobb han gjør når det passer ham.

Stjeler oppmerksomheten

Siden har han vært et fast innslag i nyhetssendinger fra statsministerboligen. Titt og ofte dukker han opp i bakgrunnen på TV-sendingene – og stjeler oppmerksomheten, skal man tro journalistene.

– Når vi står i Downing Street og går live, er vi alltid veldig klar over at hvis han dukker opp bak deg, vil mange ikke lenger følge med på det du sier, forteller BBCs politikkorrespondent Helen Catt.

Larry har siden Camerons dager bodd sammen med statsministrene Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss og Rishi Sunak, alle fra Det konservative partiet.

Siden Sunak flyttet inn har Larry også måttet dele statsministerboligen med hunden Nova – som han trolig er glad for at flyttet ut fredag. Ifølge Sunaks kone, Akshata Murty, har Larry og Nova hatt noen «opphetede diskusjoner».

Ny katt

Larrys nye samboer, Keir Starmer fra Labour, flytter også inn med et pelskledd familiemedlem – Jojo. Denne gangen er det en annen katt Larry må lære seg å leve med.

Men det får han ta som det kommer. Uberørt av både journalister, fotografer, tilskuere og utsiktene til nok et flyttelass på vei inn i huset hans, gikk livet sin vante gang for Larry fredag formiddag.

Han bestemte seg snart for å komme seg unna regn og vind i Londons gater, og gikk inn i statsministerboligen som han alltid gjør det – ved å vente ved døren til en vennlig politibetjent åpnet den for ham.

