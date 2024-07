Biden sier nei til uavhengig helsesjekk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Intervjuet opplyste dette i et intervju sendt av ABC News fredag kveld. Intervjuet er gjort av George Stephanopoulos.

– Jeg er overbevist om at jeg er den best kvalifiserte personen til å slå Donald Trump, sier Biden.

I intervjuet sier den 81-årige presidenten at han hadde en kraftig forkjølelse og følte seg forferdelig under debatten mot Donald Trump nylig.

– Jeg var utslitt

Samtidig bedyrer han at det ikke er indikasjoner på en alvorlig tilstand. Tidligere har Biden forklart debattinnsatsen blant annet med utstrakt reisevirksomhet dagene i forveien.

– Jeg var utslitt. Jeg hørte ikke på mine instinkter når det gjaldt forberedelse. Det var en dårlig kveld, sier Biden i intervjuet med ABCs George Stephanopoulos.

– Jeg hadde det forferdelig, sier Biden.

Han forteller videre at han ble testet for å finne ut om han hadde en infeksjon.

– Det hadde jeg ikke. Jeg hadde bare en skikkelig kraftig forkjølelse, sier Biden, som ikke ønsker å legge skylda på noen andre enn seg selv.

– Testes hver dag

I intervjuet avviser presidenten gjentatte ganger at han skal ta en uavhengig medisinsk undersøkelse for å vise velgerne at han er i stand til å sitte en ny periode.

– Altså, jeg tar en kognitiv test hver eneste dag, sier Biden, med henvisning til oppgavene han møter daglig i en krevende jobb.

Han avviste å være svekket og sier at han fortsatt er i god form. Ifølge Biden gjør de personlige legene løpende vurderinger, og han hevder de ikke vil nøle med å fortelle det om noe er galt.

Press fra partifeller

Fredag ble det kjent at Mike Quigley ber Joe Biden trekke seg fra høstens presidentvalgkamp. Han er den fjerde demokraten i Representantenes hus til å si det.

– Vi skylder deg den største takknemlighet. Det eneste du kan gjøre nå for å befeste det for alltid og forhindre total katastrofe, er å gå av og la noen andre gjøre dette, sier Quigley til MSNBC.

Fra før har de demokratiske representantene Lloyd Doggett, Raul Grijalva og Seth Moulton bedt Biden trekke seg fra presidentvalget.

I ABC-intervjuet blir Biden spurt om han vil trekke seg fra presidentvalgkampen dersom partifeller i Kongressen mener det ødelegger mulighetene for gjenvalg for Demokratene.

– Hvis den allmektige gud kommer og sier det, så kanskje jeg gjør det, svarer Biden.

Guvernør ut mot Biden

Fredag ba også Massachusetts' demokratiske guvernør partifelle Biden innstendig om å vurdere hvorvidt han er deres beste håp til å beseire Donald Trump.

– Den beste veien framover akkurat nå er det presidenten som må ta en beslutning om. I løpet av de neste dagene ber jeg ham innstendig om å lytte til det amerikanske folk og grundig vurdere hvorvidt han er vårt beste håp for å beseire Donald Trump, sier guvernør Maura Healey.

Healey var blant de over 20 guvernørene som Biden møtte onsdag i et forsøk på å berolige dem etter den katastrofale TV-debatten mot Donald Trump.

Trekker seg ikke

En spørreundersøkelse gjennomført for Reuters av Ipsos viser at én av tre demokrater vil at Biden skal trekke seg fra valgkampen. Det avviser han i intervjuet.

– Hva skal Joe gjøre? Skal han fortsette å være med i kampen. Skal ha trekke seg? sier den sittende presidenten – før han fortsetter:

– Vel, her er svaret mitt: Jeg stiller, og jeg skal vinne igjen.

