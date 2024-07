Obama-venn er britenes nye utenriksminister – lover ny kurs

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Labour gjorde torsdag et brakvalg i Storbritannia og sikret seg 412 av 650 representanter i Underhuset.

I valgkampen kom Keir Starmers parti med seks løfter til velgerne, men ingen av dem var knyttet til Storbritannias plass i verden og utenrikspolitikk.

Den politikken blir det nå opp til landets nye utenriksminister David Lammy å utforme, og oppgaven er omfattende.

Krever våpenhvile i Gaza

Labour har lovet å arbeide for fred og sikkerhet i Midtøsten.

Det løftet innebærer en anerkjennelse av staten Palestina, i håp om at dette skal bidra til å gjenopplive fredsprosessen og oppnå en avtale om tostatsløsning.

– Vi må gjennom utrettelig diplomati sørge for en umiddelbar våpenhvile i Gaza og få ut gislene, sa Lammy i en av sine første kommentarer etter utnevnelsen fredag.

Utfall mot Trump

Lammy vakte i sin tid oppsikt med et innlegg i Time magazine der han beskrev Donald Trump som «en kvinnehatende nynazistisk sosiopat».

En av oppgavene han nå får, er å knytte kontakt med ledende republikanere, vel vitende om at Trump på nytt kan ende opp som president.

Nylig møtte han blant andre Mike Pompeo, som var utenriksminister under Trump, og flere andre som kan få sentrale stillinger i en ny Trump-administrasjon.

Under et besøk i USA i mai understreket Lammy at en Labour-regjering vil samarbeide tett med Det hvite hus, uansett hvem som blir president.

Venn med Obama

At samarbeidet vil bli enklere dersom Biden eller en annen demokrat vinner presidentvalget i november, hersker det derimot ingen tvil om.

Lammy har god kontakt med mange demokrater og er blant annet en nær venn av tidligere president Barack Obama, som han studerte juss sammen med ved Harvard.

Sønn av immigranter

Lammy er sønn av immigranter fra Guinea. Han er gift med historikeren og kunstneren Nicola Green som han har to sønner og en datter sammen med.

Han var motstander av at Storbritannia skulle forlate EU og lover å styrke forholdet til unionen, blant annet ved å etablere en felles sikkerhetspakt.

Kritisk til Le Pen

Forholdet til Frankrike kan imidlertid vise seg å bli en utfordring dersom Marine Le Pens ytterliggående høyreparti Nasjonal samling kommer til makten der.

Lammy har tidligere omtalt henne som «ondsinnet og fremmedfiendtlig», men han lover å samarbeide også med henne om det blir nødvendig.

– Frankrike er en av Storbritannias nærmeste allierte, og vi kommer til å samarbeide med dem uansett hvem som blir valgt. Det er et demokrati, og det er opp til det franske folk å avgjøre hvem som skal styre dem, sa han for få dager siden.

Frankrike holder valg på ny nasjonalforsamling søndag.

