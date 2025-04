Carola spiller rollen som Maria Magdalena på sin nye plate «Via Dolorosa – Maria Magdalenas kärlek».

Juleplater er et fenomen alle har et forhold til. Påskeplater derimot, er det ikke så mange av. Med «Via Dolorosa – Maria Magdalenas kärlek», vil Carola Häggkvist endre på det. Platen, som utgis på Kirkelig Kulturverksted, er et pasjonsspill om ett av verdenshistoriens mest omtalte dramaer i kristendommen, nemlig påskeevangeliet.

– For meg personlig, er dette det viktigste albumet jeg noen gang har laget, fordi det har hjulpet meg å utvikle min tro, sier Carola når hun møter Dagsavisen i Kulturkirken Jakob.

I Betlehem

Via Dolorosa betyr «smertens vei». Det er navnet på traseen Jesus måtte gå da han bar korset til Golgata. Carola har skapt pasjonsspillet sammen med Erik Hillestad. Selv har hun laget alle melodier, og spiller hovedrollen. Erik har skrevet alle tekstene, og er albumets produsent.

– Gjennom Maria Magdalena får jeg være fortelleren. Det handler ikke om meg, men om hvordan en hel verden kan få se historien gjennom hennes øyne. Det syns jeg er sterkt, og det har gjort at jeg føler man får komme så nær på historien, sier Carola.

Dette er jo ingen julesang tenkte jeg da. Dermed tok tanken om et pasjonsspill form. — Carola

– Følelsesmessig er musikken som balsam, helbredende og mektig. Og med Eriks tekster som du kan fordype deg i, kan du lytte, og bli sterkere og sterkere.

De to har skrevet sanger sammen før, som for eksempel «Himlen i min famn» fra Carolas første juleplate, innspilt i Fødselskirken i Betlehem i 2007. Ideen til påskeplata fikk de nettopp mens de var i Betlehem. Allerede da begynte de å snakke om å skape et pasjonsspill, og Erik Hillestad mente at Carola kunne gestalte Maria Magdalena, en av de mest sentrale skikkelsene i påskedramaet.

– På veien hjem kom den første sangen til meg. Men, dette er jo ingen julesang, tenkte jeg da. Dette er jo påskens budskap.

Carola gir ut påskeplate (Kirkelig Kulturverksted)

I årene som fulgte laget Carola flere melodier som hun sang inn på telefonen fra flyseter, hotellrom og hvor enn inspirasjonen kom. Hun sendte dem til Erik Hillestad, og han skrev tekstene etter hvert som prosjektet skred fram. Bandet, koret, stemmene til Carola, og de andre solistene som deltar, ble innspilt i flere etapper gjennom årene, inntil alle spor var ferdige høsten 2024.

Les også: Det er uakseptabelt å kalle Cecilie Hellestveit en folkemordfornekter (+)

Maria-myten

Maria Magdalena er en myteomspunnet og kontroversiell figur, både i historien, bibelen og populærkulturen. Fortellingene om henne spenner alt fra at hun var prostituert og en såkalt «fallen kvinne» som Jesus tok til seg, til at hun var av kongelig slekt og en naturlig leder. Maria Magdalena er også den eneste personen som alle de fire evangeliene i Bibelen omtaler som vitne ved Jesu grav etter oppstandelsen. At en kvinne fikk en slik rolle i datidens mannsdominerte jødiske samfunn er helt unikt, og har gjort at mange mener hun må ha hatt en fremstående posisjon som leder i den bevegelsen som ble til den kristne kirken.

På plata følger vi Maria fra hun salver Jesu føtter i Betania, gjennom inntoget i Jerusalem, så pågripelsen i Getsemane, forhørene, korsfestelsen og oppstandelsen og helt fram til Kristi himmelfart.

– Hva slags forhold har du til Maria Magdalena?

– Det er jo flere kvinner i påskehistorien, også Marta og Maria som Jesus besøker. Marta er travel og skal hele tiden fikse ting, mens Maria tar seg tid til å salve føttene til Jesus. Og jeg kjenner meg igjen i både Marta og Maria. Den ene er en slags effektiv kvinne i tiden, som mener at Maria kan da ikke bare sitte der og ikke gjøre noe. Samtidig er det viktig å sitte og lytte som Maria gjør, å ta seg tid til å se det store i det lille. Det er også noe jeg forsøker å minne meg selv på, det å være til stede i øyeblikket, og ikke være for opptatt hele tiden.

– Mange har et sterkt forhold til musikalen «Jesus Christ Superstar», og spesielt Maria Magdalenas sanger fra den. Har du det?

– Å ja, det er nettopp det jeg har. Og jeg ønsket ta historien videre, helt til avslutningen, med oppstandelsen og himmelfarten, sier Carola.

Hun forteller at planen er å lage en dramatisert sceneoppsetning som kan settes opp neste år.

– Jeg har hele konseptet klart, og ønsker å spille på det åpne torget, la koret synge slik at hele Stockholm kan høre. Så jeg lover, dette kommer til å bli stort. Dette er bare begynnelsen.

Les også: – Nå må vi diskutere om vi bør ha norske atomvåpenLes også: Peggy Hessen Følsvik: – Sykelønna er politikk (+)

Ingen Judas

I tillegg til Carola, alias Maria Magdalena, som deltar på de fleste av platens 15 spor, møter vi Anders Wyller som Jesus, Grethe Svensen som Jesu mor, Jostein Hasselgård som disippelen Johannes, Håkon Iversen som Peter, og Knut Anders Sørum som tvileren Tomas.

– Men, det er person fra evangeliet som ikke er med, det er ingen Judas?

– Det er en spesiell grunn til det, men jeg kan ikke si noe mer om det. Dere vil skjønne hvorfor når sceneoppsetningen er klar, sier Carola hemmelighetsfullt.

FINALE I EUROVISION SONG CONTEST Carola i aksjon på scenen mens hun fremfører Sveriges bidrag under finalen i Eurovision Song Contest i Aten, Hellas, i 2006. (Sara Johannessen Meek/NTB)

Frelst som ung

Når det gjelder påsken er Carola som skandinaver flest, hun tenker på det som en liten ferie, en pustepause og en deilig tid for avbrekk der hun kan kjenne på at våren er i anmarsj.

– Påsken er ikke bare smerte. Nei, det er det motsatte. Det er en vidunderlig tid. Her hjemme betyr vår, påskeegg og skiturer. Jeg vokste ikke opp i en kirkegjenger-familie, så jeg har ikke gått de stegene som mange andre troende har. Hos oss gikk det for det meste i Elvis og rock’n’roll på kjøkkenet, og påske var synonymt med kos og fritid. Langfredag syntes min mamma og pappa var en kjedelig og litt langdryg dag der ingen ting skjedde. I sin tid forlovet de seg på Langfredagen fordi de tenkte at de måtte finne på noe gøy å gjøre på nettopp denne dagen.

Jeg vokste ikke opp i en kirkegjenger-familie. — Carola Häggkvist

I barndomshjemmet var Carola den eneste som var personlig kristen.

– Jeg ble frelst under en skileir for ungdom i Sälen, det var også i påsken faktisk. Det var et arrangement som ble gjort av en student- og gymnasiastbevegelse i regi svenske kyrkan. Etterpå kom jeg hjem og fortalte det til mine foreldre. Og de tok de fint, jeg fikk bare god støtte og forståelse fra dem.

Jeg vet heller ikke om stemmen min er SÅ fantastisk? (Sissel Hoffengh)

Aldri tvilt

Carola kom feiende inn i folks bevissthet gjennom Melodi Grand Prix som tenåring i 1983. Allerede da var hun tydelig på at hun var troende, hadde med seg bibelen på tur og det gikk nesten ikke engang at hun ikke så opp og pekte mot himmelen når hun sang.

– Tenker du at du har fått en så fantastisk stemme for at du skal forkynne?

– Jeg tror det kan være et verktøy. Jeg vet heller ikke om stemmen min er SÅ fantastisk? Uansett så tror jeg først og fremst forholdet til Gud er et hjertets vesen. Det viktige er det som bor her, i hjertet.

– Det var ikke så vanlig at popstjerner her hjemme var så tydelige på at de var troende på åttitallet, det var liksom sånt de holdt på med i USA. Har ting endret seg?

– Ja, virkelig. Helt enormt. Nå snakker vi mye mer om tro, ikke minst fordi vi har fått flere andre livssyn fra andre land og kulturer. Men ja, på 80-tallet var det ikke like vanlig.

Carola sier hun aldri har tvilt på sin tro.

– Jeg har ikke akkurat hatt tvil, men jeg har mange spørsmål. Det er ikke bare personlige spørsmål, men spørsmål som gjelder andre mennesker.

Jeg er ikke så opptatt av at alt må være riktig for at troen skal være sann. — Carola Häggkvist

– Er det ikke vanskelig å tro på gud i en verden som er full av krig og lidelse?

– Jeg er ikke så opptatt av at alt må være riktig for at troen skal være sann. Jeg har hatt mange, sterke møter der jeg er blitt dypt berørt i mitt indre av Jesu kjærlighet. Og jeg har sagt klart ifra til Gud: Jeg trenger deg. Men det er vi mennesker som er ansvarlige for den tiden vi lever i, for hva vi gjør med jorden og hverandre, at vi føler omsorg for hverandre. Vi tror kanskje ikke at vi har så mye å gi. Men det har vi. Så vi må være aktive, gjøre de gode gjerningene vi kan. Den som gir, får mer, pleier jeg å si.

Påskeplaten er spilt inn i Kulturkirken Jacob i Oslo (Sissel Hoffengh)

Les også: Hedvig Montgomery: – Det lager problemer når foreldre snoker på barna sine (+)

Overrasket Bjella

Tidligere i år var Carola med i TV-programmet «Hver gang vi møtes». Selv har hun deltatt to ganger i den svenske utgaven av programkonseptet, kalt «Så mycket bättre». Og ifølge Se og Hør tok hun med seg åtte kofferter fulle av klær til Kjerringøy utenfor Bodø, for å delta i det populære TV-programmet, og fortalte i et intervju med bladet:

– Jeg feiret 40-årsjubileet mitt og ble riktig varm i trøya. Jeg tenkte jeg kunne by litt på meg selv også for nordmennene.

Sjelden har forskjellen på norsk og svensk underholdning vært større enn da hun overrasket med disco-tolkning av Stein Torleif Bjellas «Takk», iført gnistrende paljetter.

– Jeg hadde lyst til å overraske han. Han er veldig populær, ikke sant. Så det var skikkelig gøy.

Hver gang vi møtes 2025 Carola Häggkvist var en av årets artister i TV 2-programmet i «Hver gang vi møtes». Her med (fra venstre) Astrid Smeplass, Jonas Benyoub, og Ina Wroldsen. (Heiko Junge/NPK)

Skriver bok

I år blir det en travel påske for Carola, som er i gang med å skrive bok. I tillegg skal hun spille en stor konsert på Unity Arena på Fornebu i oktober, det blir hennes eneste konsert i 2025.

– Selvbiografien skal etter planen skal komme ut i slutten av september, så det er kniven på strupen, egentlig har jeg ikke tid til å være her nå, men burde vært hjemme og jobbet. I tillegg er det konsertforberedelser. Innimellom håper jeg å få meg litt sommerferie.

Les også: – Vi har vært fiskere så lenge jeg vet, i alle fall mer enn hundre år (+)

Les også: Carte Blanche «How Romantic»: En sjelden fysisk kraftanstrengelse (+)

Les også: William Heimdal på Fineart: Opp som en bjørn (+)

Les også: Massiv norsk motstand mot Trumps politikk: – Skaper usikkerhet