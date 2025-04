Forskere dyrket fram 10 gram kylling

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Dette har potensiale til å revolusjonere laboratoriedyrket kjøttproduksjon.

Det skriver en japansk forskningsgruppe ved Universitetet i Tokyo, som nylig kan ha tatt et betydelig steg i retning av spiselig, laboratoriedyrket kjøtt. De produserte et stykke med 10 gram kylling, større enn man vanligvis har fått til i laboratorium.

Selv mener de at dette kan bane vei for produksjon av både kylling, biff, svinekjøtt og fisk, i tillegg til menneskelige organer.

– Dyrket kjøtt tilbyr et bærekraftig, etisk alternativ til konvensjonelt kjøtt, men det er fortsatt vanskelig å kopiere teksturen og smaken. Vår teknologi muliggjør produksjon av strukturert kjøtt med forbedret tekstur og smak, sier professor Shoji Takeuchi, som er hovedforfatter av forskningsartikkelen.

Ligner et blodkretsløp

Selv om metoden lenge har blitt brukt i laboratorier for produksjon av kjøtt, har man til nå kun produsert mindre kjøttbiter.

Den største utfordringen med å dyrke kjøtt i laboratorium er nemlig å få nok næringsstoffer og oksygen inn til cellene i midten av større vevbiter. Dersom cellene får for lite næring, dør de, skriver The Guardian.

Derfor tok forskerne utgangspunkt i en metode som bruker hulfiber-bioreaktorer, der cellene sitter tett pakket sammen i muskelvev ved hjelp av en gelé. Som i et blodkretsløp, bidrar reaktoren med næringsstoffer og oksygen til cellene, samtidig som den hjelper cellene med å kvitte seg med avfallsproduktene i oksidasjonsprosessen, skriver Videnskab.dk.

Denne metoden er derfor avgjørende for å produsere kjøtt i riktig struktur og av samme kvalitet som naturlig kjøtt.

Foreløpig må fibrene fjernes for hånd når kjøttet er ferdig produsert. Forskerne ønsker derfor å erstatte dem med naturlige cellulosefibre, som består av ren eller modifisert cellulose. Disse er spiselige, og kan dermed brukes til å skape tekstur i kjøttet, skriver The Guardian.

– Må forholde seg til smak og mattrygghet

– Fra et bærekraftig synspunkt kan innføringen av resirkulerbare materialer og utviklingen av spiselige hule fibre forbedre både miljøpåvirkning og teknologien, skriver forskerne i rapporten.

Professor Shoji Takeuchi forklarer at det i starten antageligvis vil være dyrere enn konvensjonell kylling, på grunn av material- og produksjonskostnadene.

– Men vi utvikler aktivt skalerbare systemer, og hvis det lykkes, forventer vi at kostnadene reduseres over tid, sier han ifølge The Guardian.

Bioreaktoren kan også brukes til medisinske formål, potensielt til å dyrke menneskelige organer. Reaktoren bruker for eksempel de samme filtrene som brukes til vann i husholdninger og i dialysemaskiner for nyrepasienter, skriver Videnskab.dk.

Likevel er «kyllingen» ennå ikke godkjent til å spises.

– De må også forholde seg til smak og mattrygghet. De skriver litt om smaken i artikkelen, men forholder seg rett og slett ikke til hele den komplekse smaksstrukturen som er i kjøtt, sier professor i matvitenskap ved Aarhus Universitet, Jette Feveile Young, til Videnskab.dk.

Hvor blir det egentlig av labkjøttet?

Forskere over hele verden har lenge jobbet med å utvikle metoder for kjøttproduksjon i laboratorium. I blant annet Singapore, USA og Israel kan man allerede kjøpe laboratoriedyrket kjøtt i butikk, skriver Aftenposten.

Likevel virker laboratoriedyrket kjøtt fremdeles å være langt unna norske butikker.

I Norge startet forskningen på dyrket mat allerede i 2018, da Forskningsrådet finansierte prosjektet GrowPro. Siden har blant andre matforskningsinstituttet Nofima jobbet med å finne bioteknologiske prosesser for å dyrke mat i laboratorium.

Norge er nå avhengig av hva som skjer i resten Europa, ettersom Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (Efsa) har strenge retningslinjer for salg av matvarer.

I 2024 sendte det franske selskapet Gourney søknad til Efsa for å få godkjent deres labdyrkede gåselever. Dersom den blir godkjent, vil den kanskje være å se i europeiske butikker innen 2026, skriver Aftenposten.

