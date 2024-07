Domstol: Andrew Tate kan forlate Romania, men må bli i EU fram til rettssaken

Det er en domstol i Romania, der Tate bor, som har opphevet reiserestriksjonene, opplyser den omstridte influenserens kommunikasjonsteam til Reuters fredag. Han kan forlate Romania, men må bli værende i EU i påvente av rettssaken, ifølge kjennelsen som nyhetsbyrået AP viser til.

Amerikansk-britiske Tate ble i midten av 2023 tiltalt sammen med broren Tristan Tate og to rumenske kvinner. De er tiltalt for menneskehandel, voldtekt og for å ha opprettet en kriminell gjeng for å utnytte kvinner seksuelt.

De tiltalte benekter anklagene. Tate ble først plassert i husarrest, men i 2023 ble han løslatt i påvente av rettssaken. Fram til fredag hadde brødrene forbud mot å forlate Romania.

Storbritannia har også reist tiltale mot brødreparet. En rumensk domstol bestemte i vår at Tate kan utleveres til Storbritannia etter at rettsprosessen mot ham er over.

