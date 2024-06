FN advarer om nye syntetiske opioider og økt fare for overdoser

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Onsdag publiserte FN-kontoret for narkotika og kriminalitet (UNODC) sin årlige rapport om det globale narkotikamarkedet i forbindelse med at det er FN-dagen for narkotikabekjempelse.

Antall mennesker i verden som bruker narkotika, steg i 2022 til 292 millioner. Det er en økning på 20 prosent i løpet av de siste ti årene, ifølge rapporten.

Cannabis forblir på toppen med over 228 millioner brukere globalt. Deretter følger opioider med 60 millioner brukere, amfetamin (30 millioner), kokain (23 millioner) og ecstasy (20 millioner).

Og FN-rapporten advarer især om nitazener, en gruppe syntetiske opioider som er langt sterkere enn fentanyl, som er på fremmarsj i en rekke land og som har ført til en økning av overdosedødsfall.

Afghansk opiumforbud

Afghanistan er verdens ledende produsent av opium, som brukes til å lage heroin. Talibans forbud i 2022 mot å produsere narkotika, bidro til at den globale opiumproduksjonen falt med hele 75 prosent i fjor, ifølge rapporten

Og det afghanske opiumforbudet kan bidra til enda flere overdosedødsfall ettersom heroinbrukere går over til farligere, syntetiske opioider, advares det.

– Resultatet av langvarig mangel på afghanske opioider kan få en rekke konsekvenser i Afghanistan og i transitt- og destinasjonsland for afghanske opioider. Renheten av heroinen på markedet er ventet å gå ned, heter det i rapporten.

Stadig mer kokain

Kokainproduksjonen nådde i 2022 rekordhøye nivåer, med over 2700 tonn produsert. Det er 20 prosent mer enn det foregående året og hele tre ganger mer enn for ti år siden.

Kokainmarkedet blir stadig større i Vest- og Sentral-Europa, ifølge rapporten. Samtidig har markedet spredt seg noe østover de siste årene, og enkelte asiatiske land har opplyst om betydelige kokainbeslag de siste årene.

Også etterspørselen etter kokain blir stadig større, etter et naturlig fall i løpet av covid-pandemien.

– Den vedvarende økningen i både tilbud og etterspørsel av kokain sammenfaller med en økning av vold i landene langs forsyningskjeden, særlig i Ecuador og karibiske land, samt økning av helseskader i destinasjonslandene i Vest- og Sentral-Europa, heter det.

Konsekvenser av cannabis-legalisering

Rapporten ser også nærmere på konsekvensene av legalisering av cannabis i flere land. Både Canada, Uruguay, Malta, Thailand og flere delstater i USA har legalisert både produksjonen og salg av cannabis til ikke-medisinsk bruk. Flere potensielle legaliseringsprosesser er i gang andre steder i verden.

Legaliseringen ser ut til å ha fremskyndet skadelig bruk av stoffet og ført til en diversifisering av cannabisprodukter, mange av dem med et høyt THC-innhold, skriver UNODC.

– Sykehusinnleggelser knyttet til cannabisbruk og andelen personer med psykiatriske lidelser og selvmordsforsøk knyttet til vanlig cannabisbruk, har økt i Canada og USA, spesielt blant unge voksne, heter det.

